«Милан» близок к покупке интересовавшего «Барсу» Гюлера за 17,5 млн евро и поборется за Фраттези с «Интером» и «Ювентусом»

«Милан» занимается трансферами двух молодых полузащитников.

Как сообщает L’Equipe, к «россонери», скорее всего, присоединится из « ».

Интерес к 18-летнему турку также проявляли « », « », клубы . Каталонцы – основные конкуренты «Милана» в борьбе за игрока, и итальянская команда рассматривается как фаворит в этом отношении. Ее главный тренер Стефано Пиоли высоко оценивает хавбека и считает, что он заменит Браима Диаса.

Отступные за Гюлера – 17,5 млн евро. В Суперлиге-2022/23 он забил 4 гола и отдал 3 результативных паса за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

По сведениям Calciomercato, из-за вероятного перехода Сандро Тонали в «Ньюкасл» «Милан» также включился за борьбу за 23-летнего Давиде Фраттези из «Сассуоло». До этого считалось, что лучшие шансы на покупку итальянца были у «Интера», также претендовал на него «Ювентус».

За Фраттези его команда хочет получить от 30 до 40 млн евро. Детально статистику полузащитника, забившего 7 голов в Серии А в сезоне-2022/23, можно изучить тут.