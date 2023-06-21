«Милан» близок к покупке интересовавшего «Барсу» Гюлера за 17,5 млн евро и поборется за Фраттези с «Интером» и «Ювентусом»

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«Милан» занимается трансферами двух молодых полузащитников.

Как сообщает L’Equipe, к «россонери», скорее всего, присоединится Арда Гюлер из «Фенербахче».

Интерес к 18-летнему турку также проявляли «ПСЖ», «Барселона», клубы АПЛ. Каталонцы – основные конкуренты «Милана» в борьбе за игрока, и итальянская команда рассматривается как фаворит в этом отношении. Ее главный тренер Стефано Пиоли высоко оценивает хавбека и считает, что он заменит Браима Диаса.

Отступные за Гюлера – 17,5 млн евро. В Суперлиге-2022/23 он забил 4 гола и отдал 3 результативных паса за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

По сведениям Calciomercato, из-за вероятного перехода Сандро Тонали в «Ньюкасл» «Милан» также включился за борьбу за 23-летнего Давиде Фраттези из «Сассуоло». До этого считалось, что лучшие шансы на покупку итальянца были у «Интера», также претендовал на него «Ювентус».

За Фраттези его команда хочет получить от 30 до 40 млн евро. Детально статистику полузащитника, забившего 7 голов в Серии А в сезоне-2022/23, можно изучить тут.

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28 комментариев

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Блуждающий странник
18-летний Гюлер и новичок Камада. И несменяемый Крунич. Готовься Лига Чемпионов
+28
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Богдан Агафонов
Видимо, Тонали действительно уйдёт за 70+, поэтому Милан резко готов 17.5 млн отдать за одного игрока и побороться за другого, который обойдется не меньше 20 млн.
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Los Galácticos
Может наконец-то найдется какой-то шейх и для Милана, чтобы были закупки под стать такому великому клубу, а то уже надоели скрести по сусекам ноунэймов всяких.
+11
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Блуждающий странник
Ответ rigobersong
Кесье вроде за 30ку продают, можно вернуть:)
Нене, крысеныш этот не нужен. Пройденный этап
+6
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Chexonte
Ответ waleri
Гюлер очень хорош! Ценник будет явно выше.
Он не может быть выше - эти отступные в контракте прописаны
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waleri
Гюлер очень хорош! Ценник будет явно выше.
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Kubinec_
Ответ Direct free kick
https://footballhd.ru/articles/seriaa/308304-pervoe-upuschenie-konte-pochemu-perehod-sandro-tonali-v-milan-esche-auknetsya-interu.html
увидел картон в ссылке и не стал читать, сорян
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
18-летний Гюлер и новичок Камада. И несменяемый Крунич. Готовься Лига Чемпионов
Гранде Крунич
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Евгений Кузнецов
Ответ rigobersong
Кесье вроде за 30ку продают, можно вернуть:)
ага нахаляву ушел а теперь 30))) пусиь в барсе сидит
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Потолковый Лампонюх™
Гюлер это новый Озил. Такого таланта в Турции лет 20 не было. Это копейки.
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Очки Дани Алвеса
Начались журналистские вбросы после репутационных потерь от истории с Тонали и Мальдини. Они сейчас еще за всем Сити, Реалом и ПСЖ охотиться будут, а подпишут в итоге какого-нибудь очередного Вегхорста или Хадсона Одои
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Chexonte
Очень хотелось бы, чтобы так и вышло
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Diavolo nero e rosso
Ответ rigobersong
Кесье вроде за 30ку продают, можно вернуть:)
Если только он публично извинится перед всей красно-чёрной половиной Милана, а на груди с левой стороны сделает себе татуировку, тогда пусть приходит обратно
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Игорь Новиков
Почему не взять Милинковича-Савича после продажи Тонали?
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Diavolo nero e rosso
Ответ Los Galácticos
Может наконец-то найдется какой-то шейх и для Милана, чтобы были закупки под стать такому великому клубу, а то уже надоели скрести по сусекам ноунэймов всяких.
Абрамович не подойдёт?🙂
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waleri
Ответ Chexonte
Он не может быть выше - эти отступные в контракте прописаны
Боссы Фенера далеко не лохи. Если что переподпишут и пропишут как надо. У них самих хватит бабла дать ему зачетный контракт. В Сарае бегает такой же звездный парень сборной.
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<~Inter~>
Ответ Игорь Новиков
Почему не взять Милинковича-Савича после продажи Тонали?
Интер тоже выбирает более дорогого Фратеззи, а не Сергея. Думаю в клубах считают, что тактические провалы Савича уже не исправить, а Фратеззи уже сейчас забивает столько же и из него можно лепить игрока без откровенных минусов
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Игорь Новиков
Ответ <~Inter~>
Интер тоже выбирает более дорогого Фратеззи, а не Сергея. Думаю в клубах считают, что тактические провалы Савича уже не исправить, а Фратеззи уже сейчас забивает столько же и из него можно лепить игрока без откровенных минусов
Может быть. Но эта ставка может не сработать. Савич же все же дает качество. И возраст еще нормальный.
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Direct free kick
Ответ Kubinec_
продать середняка Тонали за 70кк это гениально. ещё и Савича купить могут
https://footballhd.ru/articles/seriaa/308304-pervoe-upuschenie-konte-pochemu-perehod-sandro-tonali-v-milan-esche-auknetsya-interu.html
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<~Inter~>
А вот и деньги от Тонали пошли в ход
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