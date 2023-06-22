«Реал» интересуется хавбеком «Фенербахче» Гюлером. Его называют «турецким Месси»

Мадридский «Реал» следит за «турецким Месси».

По информации As, « » интересуется 18-летним полузащитником «Фенербахче» .

В контракте турецкого игрока прописаны отступные в размере 17,5 млн евро. Также им интересуются «Милан», «Барселона», «ПСЖ» и клубы АПЛ.

Гюлера в прессе зачастую называют «турецким Месси». Кроме того, баннер со словами «Арда Гюлер – турецкий Месси» вывешивали на матче « » – «Галатасарай» в апреле.

В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.