«Реал» интересуется хавбеком «Фенербахче» Гюлером. Его называют «турецким Месси»
Мадридский «Реал» следит за «турецким Месси».
По информации As, «Мадрид» интересуется 18-летним полузащитником «Фенербахче» Ардой Гюлером.
В контракте турецкого игрока прописаны отступные в размере 17,5 млн евро. Также им интересуются «Милан», «Барселона», «ПСЖ» и клубы АПЛ.
Гюлера в прессе зачастую называют «турецким Месси». Кроме того, баннер со словами «Арда Гюлер – турецкий Месси» вывешивали на матче «Фенербахче» – «Галатасарай» в апреле.
В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.
Пас и видение поля есть дриблинг есть ударить может.