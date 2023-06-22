«Реал» интересуется хавбеком «Фенербахче» Гюлером. Его называют «турецким Месси»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Арда Гюлер Футбол

Мадридский «Реал» следит за «турецким Месси».

По информации As, «Мадрид» интересуется 18-летним полузащитником «Фенербахче» Ардой Гюлером.

В контракте турецкого игрока прописаны отступные в размере 17,5 млн евро. Также им интересуются «Милан», «Барселона», «ПСЖ» и клубы АПЛ.

Гюлера в прессе зачастую называют «турецким Месси». Кроме того, баннер со словами «Арда Гюлер – турецкий Месси» вывешивали на матче «Фенербахче» – «Галатасарай» в апреле.

В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

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45 комментариев

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Никита Смолов
Ответ Донован хозяин НБА
Такой же жадный с коррупционными схемами по отмыву бабла, распиаренный медиа и накачанный гормонами со стероидами, как и оригинал?
🧯
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Fma wozo
Началось
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Babyboy
Ответ GuruFutbola
Попытка прикоснуться к величию от мчк, но ничего не выйдет)
Попытка потроллить в каждой новости, но кроме уныния ничего не вызвать: это Гуруфутбола
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Андрей Гречушников
Вашу мать, не трогайте его так рано, дайте окрепнуть! Не только Реал, все остальные тоже! Сломаете пацана молодого, будет мучиться потом, как Эдегор или Санчиш!
Винисиус, Родриго и Камавинга сломались?
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Михаил Ханжин
Ответ Андрей Гречушников
Вашу мать, не трогайте его так рано, дайте окрепнуть! Не только Реал, все остальные тоже! Сломаете пацана молодого, будет мучиться потом, как Эдегор или Санчиш!
Эдегор страшно мучается, конечно, лучший игрок Арсенала
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Андрей Гречушников
Вашу мать, не трогайте его так рано, дайте окрепнуть! Не только Реал, все остальные тоже! Сломаете пацана молодого, будет мучиться потом, как Эдегор или Санчиш!
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Lirik YT
Это тип из карьеры эвонеона за свой клуб
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Stasinho7
Вообще кто не видел его в деле - рекомендую либо тг эльвина керимова либо просто глянуть хайлайты этого сезона с ним.
Пас и видение поля есть дриблинг есть ударить может.
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Black Phoenix
Знаем мы таких "национальных Месси" - их под 15-20 было уже, и всех переплюнул оригинал как по долголетию, так по мастерству и достижениям, ахах. Злоупотреблять этими ярлыками чуть ли не каждый год уже задолбали.
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Виктор Никитин
турецкий Месси это конечно прохладная история, но из всех этих вот новых турецких Месси именно Гюлер выглядит не по годам зрелым игроком.. обычно все эти вот новые Месси это просто неплохие дриблёры, но если последить за Гюлером, то я бы сказал он играет в пас и видит поле лучше, чем обводит, для 18 лет выглядит отлично, главное чтобы он продолжал прогрессировать и эти вот сравнения не повлияли на него негативно
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Agent Smith
Ох, сколько этих "Месси" было...⚽️
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Геннадий Чеботарев
Ответ as009595@icloud.com
Как можно хавбека сравнивать с Месси, Месси единственный предопорник в мире
конечно он один,но лучше него были и будут. и возможно этот мальчик уже один из них.
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Agent Smith
Ответ Донован хозяин НБА
Такой же жадный с коррупционными схемами по отмыву бабла, распиаренный медиа и накачанный гормонами со стероидами, как и оригинал?
Держи💊💊💊
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Михаил Ханжин
Ответ Андрей Гречушников
ага, последние полтора сезона. О нем знают с 15 лет, а заиграл он в 23, до этого мотался по Херенвенам и Витессам
Он и в Витессе был так хорош, что Зидан его попросил вернуть в Реал
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Илья Белкин
Ответ Stasinho7
Вообще кто не видел его в деле - рекомендую либо тг эльвина керимова либо просто глянуть хайлайты этого сезона с ним. Пас и видение поля есть дриблинг есть ударить может.
неудивительно, это же нарезки, там всегда всё хорошо
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Андрей Кузнецов
Ответ Lirik YT
Это тип из карьеры эвонеона за свой клуб
Не знаю, какой тип из какой карьеры, но Гюлер - очень талантливый игрок. Понятно, что сравнивать его с Месси - смешно, но у него есть потенциал стать одним из лучших хавбеков в мире. Интересно, к какому клубу он перейдет, если вообще перейдет. Я бы с удовольствием посмотрел на его игру в одном из топ-клубов европейского футбола.
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Андрей Гречушников
Ответ Bolvan
Не кажется что он ещё сырой для Реала
Я думаю, что он пока для всех сырой, полтора года только играет. Пусть окрепнет сначала хоть немного
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Геннадий Чеботарев
за такие деньги ,если спецы действительно видят в нем таланты,то почему бы и нет?!!
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Green grass
На днях забил красивейший гол за сборную
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Алексей Фирстов
А русским Месси называли нападающего Давыдова. Кто-нибудь помнит о нем?)
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Eliza77
У нас таких русских Месси сколько было?))
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Ренат Губайдуллин
Офигеть, серьезно ? Что даже баннер вывесили ? Ну тогда сомнений нет, это новый Месси!)
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Фанат Доры Дуры
Мне кажется - турецких Месси, больше чем аргентинских)
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