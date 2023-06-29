Деку в Турции обсуждает трансфер Гюлера в «Барселону». 18-летний хавбек останется в «Фенербахче» на год, если заключит контракт с «блауграной»

Теги Барселона Деку Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Арда Гюлер Футбол

Деку работает над трансфером Арды Гюлера в «Барселону».

Как передает инсайдер Джанлука Ди Марцио, будущий спортивный директор «блауграны» прилетел в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

Журналист Тони Хуанмарти добавляет, что в том случае, если 18-летний полузащитник подпишет контракт с каталонцами, он, скорее всего, еще на год останется в Суперлиге из-за непростой финансовой ситуации испанской команды.

Ранее сообщалось, что «Милан» – фаворит в борьбе за Гюлера, отступные за которого составляют 17,5 млн евро.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Назим Агаев
парень с огромным потенциалом, на уровне гави и педри.
+5
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Брэд Либил
Ответ Назим Агаев
парень с огромным потенциалом, на уровне гави и педри.
как там Эмре Мор поживает?
+3
0
+3
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SaH4r.
Ответ Maxa90
Буквально только, что смотрел нарезки с ним и зашел на спортс новости почитать ))) он очень хорош. Точно не хуже Рафиньи. Учитывая что ему всего 18 лет. Если не согласны со мной что он не хуже Рафиньи это ваше право. Но то что я увидел мне очень понравилось. Как болельщик Барсы я только рад буду этому трансферу. Нам такие нужны
в нарезках на ютубе даже саня кокорин хорош, главное чтоб хорошо проявил себя в деле
+3
0
+3
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Дмитрий Яруллин
Арда крут , но в Барсе на его позиции играют Дембеле и Рафинья…
+2
0
+2
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ЧИКО
Ответ Дмитрий Яруллин
Арда крут , но в Барсе на его позиции играют Дембеле и Рафинья…
Деюбеле и Рафиня не авторитеты. Будет хорош, они сядут на лавку. По мне, чем быстрее такое случиться, тем лучше
+3
-2
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Maxa90
Буквально только, что смотрел нарезки с ним и зашел на спортс новости почитать ))) он очень хорош. Точно не хуже Рафиньи. Учитывая что ему всего 18 лет. Если не согласны со мной что он не хуже Рафиньи это ваше право. Но то что я увидел мне очень понравилось. Как болельщик Барсы я только рад буду этому трансферу. Нам такие нужны
+4
-4
0
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Bazilic
Ответ Maxa90
Буквально только, что смотрел нарезки с ним и зашел на спортс новости почитать ))) он очень хорош. Точно не хуже Рафиньи. Учитывая что ему всего 18 лет. Если не согласны со мной что он не хуже Рафиньи это ваше право. Но то что я увидел мне очень понравилось. Как болельщик Барсы я только рад буду этому трансферу. Нам такие нужны
Не хуже второго по гп в команде?
0
0
0
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Blaumerc
Ответ SaH4r.
в нарезках на ютубе даже саня кокорин хорош, главное чтоб хорошо проявил себя в деле
он реально хорош, говорю как человек, который смотрел не нарезки на ютубе, а в целом его матчи за Фенербахче.
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