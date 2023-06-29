Деку в Турции обсуждает трансфер Гюлера в «Барселону». 18-летний хавбек останется в «Фенербахче» на год, если заключит контракт с «блауграной»

Деку работает над трансфером Арды Гюлера в «Барселону».

Как передает инсайдер , будущий спортивный директор «блауграны» прилетел в Турцию на переговоры с « ».

Журналист Тони Хуанмарти добавляет, что в том случае, если 18-летний полузащитник подпишет контракт с каталонцами, он, скорее всего, еще на год останется в Суперлиге из-за непростой финансовой ситуации испанской команды.

Ранее сообщалось, что «Милан» – фаворит в борьбе за , отступные за которого составляют 17,5 млн евро.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.