Деку в Турции обсуждает трансфер Гюлера в «Барселону». 18-летний хавбек останется в «Фенербахче» на год, если заключит контракт с «блауграной»
Деку работает над трансфером Арды Гюлера в «Барселону».
Как передает инсайдер Джанлука Ди Марцио, будущий спортивный директор «блауграны» прилетел в Турцию на переговоры с «Фенербахче».
Журналист Тони Хуанмарти добавляет, что в том случае, если 18-летний полузащитник подпишет контракт с каталонцами, он, скорее всего, еще на год останется в Суперлиге из-за непростой финансовой ситуации испанской команды.
Ранее сообщалось, что «Милан» – фаворит в борьбе за Гюлера, отступные за которого составляют 17,5 млн евро.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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