Круговой о Кубке PARI Премьер: «Отличный международный турнир. Лига Европы в нынешних реалиях»
Защитник «Зенита» Данил Круговой сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой Европы.
«Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников.
Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», – сказал Круговой.
«Зенит» участвует в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер. В первом туре команда Сергея Семака обыграла «Нефтчи» (3:1).
Далее петербуржцы сыграют с «Црвеной Звездой» (4 июля) и «Фенербахче» (8 июля).
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