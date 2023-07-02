Круговой о Кубке PARI Премьер: «Отличный международный турнир. Лига Европы в нынешних реалиях»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Данил Круговой Спорт-Экспресс Кубок PARI Премьер Футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой Европы.

«Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников.

Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», – сказал Круговой

«Зенит» участвует в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер. В первом туре команда Сергея Семака обыграла «Нефтчи» (3:1).

Далее петербуржцы сыграют с «Црвеной Звездой» (4 июля) и «Фенербахче» (8 июля).

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4 комментария

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Алексей Крапивкин
Так-то по факту сказал
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