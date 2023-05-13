Круговой о чемпионстве: «Нет нашего «Виража», очень жаль. Хочется попеть, танцевать с болельщиками, а не смотреть на барабаны, которые нас даже не слышат»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Краснодар Матч ТВ Данил Круговой Футбол

Данил Круговой заявил, что жалеет об отсутствии фанатского «Виража» на стадионе.

Защитник «Зенита» высказался о матче с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ и церемонии награждения петербуржской команды. 

«Очень тяжелый матч, сыграли замены. Во время награждения не было мурашек, то же самое повторяется. Классно, что выигрываем.

Хотя это чемпионство совсем иное, нет нашего «Виража», очень жаль – мне нравится, когда на трибунах стоят наши болельщики. Хочется с ними попеть, танцевать, а не смотреть на барабаны, которые нас даже не слышат», – сказал Круговой

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Круг красавчик!
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gelkin
Барабаны на Вираже это ужас
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZenitTop
Скажи спасибо Fan ID
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Регион-36
Ответ TheSportNik
Кстати дурачкам, которые за систему весна-осень, как бы тогда праздновали чемпионство, в декабре месяце со снегом и морозом, а футболисты в валенках и шубах наверно. А сейчас осень-весна, май месяц, футболисты Зенита на автобусе по городу и тепло и хорошо. Скажите спасибо Гинеру, что поменяли на осень-весну!
Тебе лет сколько ? Максимум в середине ноября заканчивался чемпионат с 18 командами с играми сборной и еврокубками, а в первой лиге доходило до 48 туров и все успевали. Зато сейчас игры в декабре и феврале в летнюю игру в трусах и майках с перерывом между кривыми кругами в 3 месяца. Вот уж спасибо за валенки на трибунах, а не шорты. 100 лет играли, но и тут реформаторы добрались.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Молодец Даниил! Но про мурашки всё же соврал! Были!👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий