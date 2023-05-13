Круговой о чемпионстве: «Нет нашего «Виража», очень жаль. Хочется попеть, танцевать с болельщиками, а не смотреть на барабаны, которые нас даже не слышат»

Данил Круговой заявил, что жалеет об отсутствии фанатского «Виража» на стадионе.

Защитник « » высказался о матче с « » (2:2) в 27-м туре Мир и церемонии награждения петербуржской команды.

«Очень тяжелый матч, сыграли замены. Во время награждения не было мурашек, то же самое повторяется. Классно, что выигрываем.

Хотя это чемпионство совсем иное, нет нашего «Виража», очень жаль – мне нравится, когда на трибунах стоят наши болельщики. Хочется с ними попеть, танцевать, а не смотреть на барабаны, которые нас даже не слышат», – сказал .