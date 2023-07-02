Норманн тренируется с «Динамо»: «У него продолжает действовать арендное соглашение»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Матиас Норманн Р-Спорт Футбол

Матиас Норманн продолжает тренироваться с основным составом «Динамо».

В воскресенье проходит открытая тренировка бело-голубых.

«Норманн тренируется вместе с основным составом «Динамо». У него продолжает действовать арендное соглашение», – сообщили в пресс-службе клуба.

«Динамо» арендовало футболиста в сентябре 2022 года, он провел за команду 17 матчей во всех турнирах. Права на хавбека принадлежат «Ростову».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
ясно , что ничего не ясно. Аренда из Ростова закончилась . Динамо его удерживать не хочет. Рыскин сказал, что всё скоро узнаете, с намёком возвращения в Ростов. В Ростове Норманна сейчас точно нет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barvex
А в Ростове знают об этом?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
ясно , что ничего не ясно. Аренда из Ростова закончилась . Динамо его удерживать не хочет. Рыскин сказал, что всё скоро узнаете, с намёком возвращения в Ростов. В Ростове Норманна сейчас точно нет.
Но никто ждать его не будет здесь. Имею ввиду болельщики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий