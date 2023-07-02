Норманн тренируется с «Динамо»: «У него продолжает действовать арендное соглашение»

Матиас Норманн продолжает тренироваться с основным составом «Динамо».

В воскресенье проходит открытая тренировка бело-голубых.



«Норманн тренируется вместе с основным составом «Динамо». У него продолжает действовать арендное соглашение», – сообщили в пресс-службе клуба.

«Динамо» арендовало футболиста в сентябре 2022 года, он провел за команду 17 матчей во всех турнирах. Права на хавбека принадлежат «Ростову».