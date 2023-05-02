Норманн уйдет из «Динамо» летом. У него 0 очков в 9 матчах Мир РПЛ
Матиас Норманн покинет «Динамо» по окончании аренды.
По данным «Спорт-Экспресса», «Динамо» не планирует продолжать сотрудничество с 26-летним полузащитником. Норманн покинет клуб летом.
Матиас Норманн перешел в «Динамо» в сентябре прошлого года на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Ростову».
В текущем сезоне Норманн провел за «Динамо» 9 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.
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