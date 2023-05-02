Норманн уйдет из «Динамо» летом. У него 0 очков в 9 матчах Мир РПЛ

Матиас Норманн покинет «Динамо» по окончании аренды.

По данным « », «Динамо» не планирует продолжать сотрудничество с 26-летним полузащитником. Норманн покинет клуб летом.

перешел в «Динамо» в сентябре прошлого года на правах аренды. Права на игрока принадлежат « ».

В текущем сезоне Норманн провел за « » 9 матчей в Мир , не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд