Норманн уйдет из «Динамо» летом. У него 0 очков в 9 матчах Мир РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Матиас Норманн Спорт-Экспресс Футбол

Матиас Норманн покинет «Динамо» по окончании аренды.

По данным «Спорт-Экспресса», «Динамо» не планирует продолжать сотрудничество с 26-летним полузащитником. Норманн покинет клуб летом.

Матиас Норманн перешел в «Динамо» в сентябре прошлого года на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Ростову».

В текущем сезоне Норманн провел за «Динамо» 9 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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Mixos Demid
Не орёл оказался.
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Кеша
А кто его привел в команду ? Я его даже не видел.
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a2wai
Ожидаемый исход.
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Кеша
Ответ Mixos Demid
Не орёл оказался.
У нас орлов то нет, одни воробушки .
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gukmamop
обратно в Ростов?)
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инок
А может пора начать с Йокановича? Кто дополнит список,
ваши предложения
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Ra Thi
Каких очков? В футболе очки?
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Фрош
Нам в Ростове вряд ли нужен, после того, как он себя повел.
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Kit244098
Так было сразу ясно, что он динамикам в бок не уперся. Надутый агентами пузырь, а не опорник. Моро был куда лучше и работоспособнее. Все познается в сравнении))
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Игорь Алексеев
Ответ Кеша
А кто его привел в команду ? Я его даже не видел.
Бувач
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ancifer2
Ответ gukmamop
обратно в Ростов?)
нам это обратно не требуется
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