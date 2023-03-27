«У Норманна, пока он играет в России и ситуация такова, нет шанса вернуться в сборную Норвегии». Сольбаккен о хавбеке «Динамо»
Матиас Норманн не сможет вернуться в сборную Норвегии, пока он играет в России.
26-летний хавбек выступает за московское «Динамо». В последний раз он играл за сборную страны в марте 2022 года.
«Нет, у него нет шанса вернуться, пока он играет там [в России] и ситуация такова, какова она есть», – сказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.
Подробная статистика Норманна доступна здесь.
В России осталось мало легионеров уровня сборных но играет тот же Даса за Израиль, ещё и капитан там
Южноамериканцы вызываются типо Барриоса и Ренана
Но Норвегия видимо слишком прогрессивная для этого ))
Норманн просто в неправильную страну поехал играть - ату его, геть!
И при этом игровые качества неважны, тут "это другое" понимать важно, сейчас в футболе не суть сам футбол важен - "О, темпора, о, морес". 😐
После группового этапа ЧМ-2022 глава отдела глобального развития ФИФА, рассуждая о вылете сборной Германии, сказал: «Те, кто не концентрировались на политических акциях, хорошо провели 1-ю игру».
«Меня пугает то, что происходит с людьми, на которых в футболе все равнялись.
Я содрогаюсь от того, что самому умному человеку на свете, Арсену Венгеру, который был примером для подражания все эти годы, в каком-то смысле промыли мозги – и теперь он делает крайне тупые заявления», – отметил Сольбаккен.