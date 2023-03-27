«У Норманна, пока он играет в России и ситуация такова, нет шанса вернуться в сборную Норвегии». Сольбаккен о хавбеке «Динамо»

Теги премьер-лига Россия сборная Норвегии по футболу Динамо Москва Столе Сольбаккен Политика Матиас Норманн Спорт-Экспресс Футбол

Матиас Норманн не сможет вернуться в сборную Норвегии, пока он играет в России.

26-летний хавбек выступает за московское «Динамо». В последний раз он играл за сборную страны в марте 2022 года.

«Нет, у него нет шанса вернуться, пока он играет там [в России] и ситуация такова, какова она есть», – сказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

Подробная статистика Норманна доступна здесь.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Тихонов
Нормально, ничего Норманн не теряет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Европа покупает ресурсы у РФ на миллиарды евро, множество компаний продолжают работу в России. Но мы осудим Норманна.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Просто черти)))
В России осталось мало легионеров уровня сборных но играет тот же Даса за Израиль, ещё и капитан там
Южноамериканцы вызываются типо Барриоса и Ренана
Но Норвегия видимо слишком прогрессивная для этого ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Савченко
Сольбакен сутулая)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучезарный
Ответ Максим Семин
Сольбакен, ты же в свободной стране живешь, скажи все прямо. Что за "такова-какова"?
Новиков сначала на эстонский перевел, потом с эстонского на русский. Мысль по дороге потерял
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Игорь Новиков политический отдел на спортсе курирует?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSM-1930
О, это знаменитая демократия в европе. и свобода выбора человека где он хочет работать))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ Peter Parker
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал заявления Арсена Венгера. После группового этапа ЧМ-2022 глава отдела глобального развития ФИФА, рассуждая о вылете сборной Германии, сказал: «Те, кто не концентрировались на политических акциях, хорошо провели 1-ю игру». «Меня пугает то, что происходит с людьми, на которых в футболе все равнялись. Я содрогаюсь от того, что самому умному человеку на свете, Арсену Венгеру, который был примером для подражания все эти годы, в каком-то смысле промыли мозги – и теперь он делает крайне тупые заявления», – отметил Сольбаккен.
Это прям очен хорошо)))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Гре
Мудрик из правильной страны, поэтому достоин "Челси" и трансфера за 77 млн фунтов.
Норманн просто в неправильную страну поехал играть - ату его, геть!
И при этом игровые качества неважны, тут "это другое" понимать важно, сейчас в футболе не суть сам футбол важен - "О, темпора, о, морес". 😐
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
а нужно ли это Норману? перспектив с Собакеном у Норвегии не так много даже по наличии Эдегора и Холланда
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Kuzmin
Ответ Максим Семин
Сольбакен, ты же в свободной стране живешь, скажи все прямо. Что за "такова-какова"?
У этава нет этих играть тута из-за того, что тама
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Матиас пролетает мимо...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал заявления Арсена Венгера.

После группового этапа ЧМ-2022 глава отдела глобального развития ФИФА, рассуждая о вылете сборной Германии, сказал: «Те, кто не концентрировались на политических акциях, хорошо провели 1-ю игру».

«Меня пугает то, что происходит с людьми, на которых в футболе все равнялись.

Я содрогаюсь от того, что самому умному человеку на свете, Арсену Венгеру, который был примером для подражания все эти годы, в каком-то смысле промыли мозги – и теперь он делает крайне тупые заявления», – отметил Сольбаккен.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Собака такая. А так, глядя, как играет Норманн, весьма посредственно с большим количеством брака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
демократичненько
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
ваши же проблемы, нам-то что с этого?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Сольбакен, ты же в свободной стране живешь, скажи все прямо. Что за "такова-какова"?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий