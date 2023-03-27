«У Норманна, пока он играет в России и ситуация такова, нет шанса вернуться в сборную Норвегии». Сольбаккен о хавбеке «Динамо»

не сможет вернуться в сборную Норвегии, пока он играет в России.

26-летний хавбек выступает за московское « ». В последний раз он играл за сборную страны в марте 2022 года.

«Нет, у него нет шанса вернуться, пока он играет там [в России] и ситуация такова, какова она есть», – сказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

Подробная статистика Норманна доступна здесь.