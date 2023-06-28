Шестеркин о финале ЛЧ: «Эдерсон провел шедевральный матч, но мне больше Лукаку понравился. Тоже себя проявил в определенной роли!»

Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от финала футбольной Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» стал обладателем трофея, обыграв «Интер» в решающем матче (1:0).

– А в футболе вы за московский «Спартак» болеете?

– Я не так много смотрю футбол. Больше люблю большие матчи – финалы, дерби. Или сам сходить вживую.

Когда вернусь во Флориду на сборы, может быть, получится зацепить первую игру Лионеля Месси за «Майами».

Или вот я смотрел недавний финал Лиги чемпионов.

– Верили, что выиграет «Манчестер Сити»?

– Финал непредсказуем, и я думал, «Ман Сити» победит еще два года назад, но тогда выиграл «Челси». А теперь Эрлинг Холанд провел выдающийся сезон.

– Но лучшим-то был вратарь.

– Да, Эдерсон провел шедевральный матч. Он сделал ключевые сэйвы. Особенно на последних секундах, когда ему били после углового.

Но мне больше Лукаку понравился. Тоже себя проявил в определенной роли! – сказал вратарь «Рейнджерс».

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