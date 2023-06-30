Гол Лионеля Месси был признан лучшим в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.

По итогам голосования болельщиков лучшим был признан удар бывшего игрока « » в матче группового этапа против «Бенфики» (1:1). Месси обводящим ударом в касание с линии штрафной завершил комбинацию команды.

Второе место занял гол в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале (1:1), третье – удар в матче против «Боруссии» Дортмунд на групповом этапе.

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