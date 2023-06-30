Гол Месси «Бенфике» обводящим ударом в касание признан лучшим в сезоне ЛЧ по версии фанатов
Гол Лионеля Месси был признан лучшим в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.
По итогам голосования болельщиков лучшим был признан удар бывшего игрока «ПСЖ» в матче группового этапа против «Бенфики» (1:1). Месси обводящим ударом в касание с линии штрафной завершил комбинацию команды.
Второе место занял гол Винисиуса Жуниора в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале (1:1), третье – удар Эрлинга Холанда в матче против «Боруссии» Дортмунд на групповом этапе.
шикарная комбинация
Как итог - красивый гол Лео, технично, точно и по праву лучший гол турнира.
Еще один + к 8 ЗМ осенью этого года.
Ему видимо за имя дали)))
Я тебя спросил почему игрок, по мнению должуна, лучший по сезону, не смог сборную на главный старт четырехлетия вывести?