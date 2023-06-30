Гол Месси «Бенфике» обводящим ударом в касание признан лучшим в сезоне ЛЧ по версии фанатов

Теги ПСЖ Бенфика Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги болельщики Интер Майами Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Гол Лионеля Месси был признан лучшим в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.

По итогам голосования болельщиков лучшим был признан удар бывшего игрока «ПСЖ» в матче группового этапа против «Бенфики» (1:1). Месси обводящим ударом в касание с линии штрафной завершил комбинацию команды.

Второе место занял гол Винисиуса Жуниора в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале (1:1), третье – удар Эрлинга Холанда в матче против «Боруссии» Дортмунд на групповом этапе.

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72 комментария

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Руслан Арапханов
Красивый гол от Месси, классика, но странно, что покрасивее не нашлось. Хотя голосовали фанаты, поэтому скорее за имя отдавали голоса. Из данных трёх гол Вини повкуснее, на мой взгляд. Родри, помню, забивал в ворота Баварии, кажется, с левой, чем хуже? Но каких-то уникальных голов в этом розыгрыше не припомню, так что вкусовщина.
+56
-13
+43
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Кашшай Чакырович
Ответ Руслан Арапханов
Красивый гол от Месси, классика, но странно, что покрасивее не нашлось. Хотя голосовали фанаты, поэтому скорее за имя отдавали голоса. Из данных трёх гол Вини повкуснее, на мой взгляд. Родри, помню, забивал в ворота Баварии, кажется, с левой, чем хуже? Но каких-то уникальных голов в этом розыгрыше не припомню, так что вкусовщина.
Там комбинация была просто очень крутая ,как в шахматах ,поэтому скорее всего и отдали этому году первое место !
+38
-9
+29
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Red_Marlboro_
Шикарно раскатали перед штрафной,ну и сам удар чёткий получился,всё по делу)
+43
-17
+26
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Ben Shelton
Ответ QWertY
Мне его гол в ворота Баварии больше понравился
а гол в финале чм как вам?
+35
-14
+21
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Vinnipukh Vinni
Ответ Заборостроитель
Роббен, оказывается, забивал лучшие голы сезона всю свою карьеру😀
Очевидно, что здесь имеет значение не только удар, а вся атака.
+12
-2
+10
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Манковский
Ответ DolJun
еще один аргумент местным кулес для того, чтобы оправдать воровство зм у холанда если оно случится)
А кто присудил ЗМ Холанду? Ты чтоле? :D
+14
-4
+10
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bestvideox
Всё просто и в то же время красиво.
+17
-8
+9
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Чёрный тюльпан
Да в таких голосованиях всегда побеждает тот, у кого фанбаза больше. Это уже давно известный факт. Замени Месси на Кришти в этом голосовании, и глорьё бы отдало ему свои голоса.
+16
-9
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ United_LP
Неужели ЛЧ был настолько незрелищным, что этот посредственный гол признали лучшим?.
совсем уже
шикарная комбинация
+8
-4
+4
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Руслан Арапханов
Красивый гол от Месси, классика, но странно, что покрасивее не нашлось. Хотя голосовали фанаты, поэтому скорее за имя отдавали голоса. Из данных трёх гол Вини повкуснее, на мой взгляд. Родри, помню, забивал в ворота Баварии, кажется, с левой, чем хуже? Но каких-то уникальных голов в этом розыгрыше не припомню, так что вкусовщина.
Надо смотреть комбинацию, а не только удар. Винисиус 🤣🤣🤣
+7
-4
+3
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Глеб Глебыч
осенью отлично играли, пока мбаппе ныть не начал
+13
-10
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Руслан Арапханов
В голе Винисиуса тоже комбинация неплохая была, Модрич + Камавинга и крутой удар с более дальней дистанции. Что смешного? Я ведь написал "на мой взгляд", почему персофаны Месси так накидываются? Вы как пираньи.
Какая там комбинация? Это смешно)
+4
-2
+2
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ML26
Гол и вправду рядовой. У Холланда по мне круче получилось. Тривела от Канселу и удар пяткой в воздухе на уровне головы соперника. Такое не каждый день увидишь
+8
-6
+2
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Burel
Ответ Кино Музыка
Рядовой гол для Лео.
но комбинация совсем не рядовая
+3
-1
+2
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Oleg
Красивая комбинация, которую Лео и начал, Мбаппе подхватил а Неймар сделал результативный пас.
Как итог - красивый гол Лео, технично, точно и по праву лучший гол турнира.
Еще один + к 8 ЗМ осенью этого года.
+10
-8
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инок
Красавец гол и хорошая комбинация. Поздравляем Лео!
+10
-8
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Oleg
Ответ Руслан Арапханов
Красивый гол от Месси, классика, но странно, что покрасивее не нашлось. Хотя голосовали фанаты, поэтому скорее за имя отдавали голоса. Из данных трёх гол Вини повкуснее, на мой взгляд. Родри, помню, забивал в ворота Баварии, кажется, с левой, чем хуже? Но каких-то уникальных голов в этом розыгрыше не припомню, так что вкусовщина.
В прошлом сезоне Месси так же был номинирован с голом в ворота Сити, но выиграл Алькантра)
Ему видимо за имя дали)))
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Oleg
Ответ yrok77
оно и видно что только такие как вы тыкаете этой датой, все уже давно забыли прошедший чм, только вы будете до конца жизни жить этой датой
Такое никто и никогда не забудет ибо ЧМ дает великому статус величайшего и вечную славу.
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Men77
Ответ yrok77
Комментарий удален модератором
ты прав, у меня конкретно подгорает! Сначал он сцуко стал чемпионом мира, потом главным претендентом на ЗМ. Ты бы знал как у меня горит! 🤣
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Константин Симкин
Ответ Oleg
Ты сама поняла что написала? Я тебя спросил почему игрок, по мнению должуна, лучший по сезону, не смог сборную на главный старт четырехлетия вывести?
Потому, что он должун по жизни и хейтер Лео, хотя челси за который он топит вообще хрен знает где сейчас, а это явление сидит здесь сутками и строчит свой бредок
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Oleg
Ответ DolJun
не, здравый смысл подсказывает, что смотреть на один матч - удел зашоренного смысла, который пытается подогнать решение под ответ.
Ты сама поняла что написала?
Я тебя спросил почему игрок, по мнению должуна, лучший по сезону, не смог сборную на главный старт четырехлетия вывести?
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yrok77
Ответ Analjinn
Месси в любом голосовании бы выиграл.
так понятно, школота со спортса голосует плюс все арабы
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Men77
Обясните дурачку "Черный тюльпан" , который пишет, что решает фан база в голосовании, в том году Месси тоже претендовал с голом Сити, но болельщики выбрали гол Тьяго Алькантары, видимо у того фан база больше, чем у Месси)
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нелюбитель футбола
Отличный гол, превосходная комбинация... Ещё один кол в одно место тем, кому ближе " кто угодно - лишь бы не Месси"... "Вспоминайте", хлопцы, Холланда и его НУЛИ в главных для него матчах сезона... Вот где надо репу чесать вам... Месси стал ещё на шаг ближе к красной дорожке в Шатле... Хотя, куда уже ближе... Праздник для всех и траур для отдельных продолжается... Красота!!!... А-ха-ха-ха...😄👏👍...
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Analjinn
Месси в любом голосовании бы выиграл.
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