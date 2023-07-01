Партнером «Барсы» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI Prime, производящая изотоники на основе кокосового молока

Теги Барселона Ла Лига бизнес фото Логан Пол Футбол

Партнером «Барселоны» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI.

Компания Prime занимается производством изотонических напитков. Соглашение с «Барсой» заключено на 3 года.

Изотоники этой американской компании будут на видном месте на скамейке запасных во время матчей и во время тренировок мужских, женских и юношеских команд. 

Продукты Prime созданы на основе кокосового молока и содержат аминокислоты с с разветвленными боковыми цепями (BCAA) для поддержки восстановления мышц, а также витамины группы В, антиоксиданты и электролиты.

Фото: fcbarcelona.com

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30 комментариев

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Eric_Cartman
Забавно, что совсем недавно даже лого на пузе не было, типа юнисеф, ради мира и бла бла бла
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Seoul Candy
Предел достигнут))
+19
-4
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Kaka_GOAT
барселона как самка в период когда ищут самца для спаривание
+16
-5
+11
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Кирилл Мирошин
Почитаешь ваши комментарии под этой статьёй и диву даешься. Снобизм так и прёт. Всё, такие умные... "Предел достигнут", "чистая" форма без рекламы. Кто вы и кто Лапорта. Завалите хлеборезки, экономисты недоделанные.
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-7
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Дворец культуры Центральный
какой клуб, такие и спонсоры
+7
-4
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BearS
Пришлось даже гуглить, что такое изотоники. Оказывается, солоноватая вода для эффективного утоления жажды. В общем, обычная минералка только прЭмиум.
+5
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dr. cage
Барса рада любим деньгам.. Понять их можно..

Ещё лет 10 будут после эпохи Месси в себя приходить..
+6
-4
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revo
KSIевский заброс
+2
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Tornado S
чушь
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Scorpio
надо чтобы ригоберка климов и гуру хлебали это пойло не просыхая, может хватит на неделю ЗП Гюндогана, ибо с их покупок паленых футболок барсы на местном рынке толку ноль
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lavandil
Ответ BearS
Пришлось даже гуглить, что такое изотоники. Оказывается, солоноватая вода для эффективного утоления жажды. В общем, обычная минералка только прЭмиум.
только бренды изотоников из сша гребут бешеные папки при должной раскрутке.
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Tornado S
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Проклятье Синегранатовой жемчужины Сундук Бартомеу На краю футбола На странных рычагах Фанаты не рассказывают сказки
из тебя поэт не получится
+2
-2
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Scorpio
Ответ Кирилл Мирошин
Почитаешь ваши комментарии под этой статьёй и диву даешься. Снобизм так и прёт. Всё, такие умные... "Предел достигнут", "чистая" форма без рекламы. Кто вы и кто Лапорта. Завалите хлеборезки, экономисты недоделанные.
да, куда нам до него, сколько там рычагов уже активировано? осталось удаленный рычаг подружки мбаппе подергать, и настанет благодать, бгг
+1
-1
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denisques
Ответ fussballer
Скоро и название клуба продадут. Будет какая-нибудь Пари Б.
Скорее Пари С будет
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