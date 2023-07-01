Партнером «Барсы» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI Prime, производящая изотоники на основе кокосового молока

Партнером «Барселоны» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI.

Компания Prime занимается производством изотонических напитков. Соглашение с «Барсой» заключено на 3 года.

Изотоники этой американской компании будут на видном месте на скамейке запасных во время матчей и во время тренировок мужских, женских и юношеских команд.

Продукты Prime созданы на основе кокосового молока и содержат аминокислоты с с разветвленными боковыми цепями (BCAA) для поддержки восстановления мышц, а также витамины группы В, антиоксиданты и электролиты.

Фото: fcbarcelona.com