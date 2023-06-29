«Барса» предоставила Ла Лиге гарантии на 6,67 млн евро. Клуб сможет зарегистрировать Гави, Араухо и Роберто после 1 июля
«Барселона» предоставит Ла Лиге финансовые гарантии, чтобы регистрировать игроков.
Напомним, «Барселона» превысила лимит расходов на 6 миллионов евро. Для регистрации контрактов игроков клубу необходимо было предоставить гарантию.
На заседании 28 июня совет директоров «Барселоны» согласился предоставить Ла Лиге гарантии в размере 6,67 миллионов евро на реализацию плана жизнеспособности, одобренного 6 июня. Гарантии будут действительны до конца сезона-2023/24.
В результате «Барселона сможет зарегистрировать Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пенью. Регистрация станет возможной с 1 июля.
И мне бы реально хотелось бы посмотреть документалку про то, что творилось в финансовой сфере у Барселоны при Бартомеу и Лапорте. Думаю там финтов ушами хватит на несколько сезонов.
Так что будет весело.
Должун ждал полной анигиляции Барсы, но она предоставила пару миллионов в качестве гарантии жизнеспособности, понимаю;)
Видимо, это из тех 10 млн, которые предлагал PornHub прошлым летом, но Барса (типа) отказалась🤔
Шах и мат, Должун))