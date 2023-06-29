«Барса» предоставила Ла Лиге гарантии на 6,67 млн евро. Клуб сможет зарегистрировать Гави, Араухо и Роберто после 1 июля

Теги Барселона Ла Лига бизнес Серджи Роберто финансовый фэйр-плей Иньяки Пенья Рональд Араухо деньги Гави Футбол

«Барселона» предоставит Ла Лиге финансовые гарантии, чтобы регистрировать игроков.

Напомним, «Барселона» превысила лимит расходов на 6 миллионов евро. Для регистрации контрактов игроков клубу необходимо было предоставить гарантию.

На заседании 28 июня совет директоров «Барселоны» согласился предоставить Ла Лиге гарантии в размере 6,67 миллионов евро на реализацию плана жизнеспособности, одобренного 6 июня. Гарантии будут действительны до конца сезона-2023/24.

В результате «Барселона сможет зарегистрировать Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пенью. Регистрация станет возможной с 1 июля.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зобнин
Я бы готов был это ТО обойтись вообще без трансферов в Барселону, лишь бы поменьше читать в следующем о гарантиях, рычагах и долгах.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Я пообщавшись с некоторыми директорами компаний, в том числе финансовыми в неформальной обстановке диву даюсь, сколько же они денежных выкрутасов и махинаций придумывают для того, чтобы всё было на бумаге чистенько и хорошо.

И мне бы реально хотелось бы посмотреть документалку про то, что творилось в финансовой сфере у Барселоны при Бартомеу и Лапорте. Думаю там финтов ушами хватит на несколько сезонов.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нургалиев Разрешил
Рычаг - больше чем клуб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Михаил Зобнин
Я бы готов был это ТО обойтись вообще без трансферов в Барселону, лишь бы поменьше читать в следующем о гарантиях, рычагах и долгах.
А ведь ещё пошли новости о том, что Хави хочет себе и штабу жирнющий контракт :)

Так что будет весело.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Ответ EminenceGrise
Да нет, Вась. Он в первую очередь против Барсы.
Оу, тут более подковерные интриги, понял, Вась…)
Должун ждал полной анигиляции Барсы, но она предоставила пару миллионов в качестве гарантии жизнеспособности, понимаю;)
Видимо, это из тех 10 млн, которые предлагал PornHub прошлым летом, но Барса (типа) отказалась🤔
Шах и мат, Должун))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий