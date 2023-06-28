Катарский клуб предложил «Барсе» 100 млн евро в год за право взять ее название

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта высшая лига Катар деньги Футбол

Доходы «Барселоны» могут вырасти на 100 млн евро в год благодаря катарцам.

В эфире CCMA прозвучало заявление о том, что ближневосточный клуб, название которого не раскрывается, предложил «блаугране» крупную сумму за право пользоваться ее наименованием в рамках франчайзинга.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно посещал Катар и обсуждал возможное партнерство с местными владельцами капитала.

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48 комментариев

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Вячеслав Новиков
Может и есть толк, деньги приличные
+67
-4
+63
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Vinnipukh Vinni
Ответ noti22
Катарцы похоже фанатеют по Барселоне и Месси, уже даже не скрываются
Логично - он же лучший игрок в истории футбола.
+66
-16
+50
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Экселлент
Вот тебе и готовый топ рычаг)
Если это правда, нужно соглашаться.
+51
-1
+50
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predMBAPPE
Ответ зак
и какой идиот будет платить 100 лямов на год..
Тот который подтирается 100 лямами в день
+33
-3
+30
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Ja BRITER
Лапорта, твой шанс закрыть все долги за 5 лет
+26
0
+26
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Overkiller
Ответ noti22
Катарцы похоже фанатеют по Барселоне и Месси, уже даже не скрываются
Ещё с Месси свяжутся и за ещё сто лямов в год купят право на его фамилию чтобы называть так одного из своих игроков )
+24
-2
+22
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JohhnieT0
Отличное решение проблем
+11
0
+11
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серёга124
а по чему бы и нет деньги хорошие
+8
-1
+7
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бек саидов
Ответ QWertY
Можно же взять просто БЧК. Одно и то же, но бесплатно
Если хотят и бчк , то тогда 200.
+10
-3
+7
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Фируз Муллоев
норм такой рычаг подъехал 😁
+6
0
+6
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Nerazzurri-88
Ответ Lux_Vid Александров
Катарцы просто думают что они каталонцы
Катаронцы
+5
-1
+4
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Altim
Ответ Ja BRITER
Лапорта, твой шанс закрыть все долги за 5 лет
Увы не хватит) Долгов больше гораздо. Но помощь хорошая будет, тем не менее.
+4
0
+4
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Дандрей
"Спартаку"(да и ЦСКА) можно задуматься об этом неожиданном источнике пополнения доходов.
А сколько в мире есть "Динамо"...)
Пы.Сы. И про Гуаякильскую "Барселону", правда, интересно))
+2
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Ivan Ivanych
А эквадорский клуб тоже платит барселоне? Очень сомневаюсь.
+2
0
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OldRedWhite
Ответ Дани Алисса
а как же барсеолона гуякиль?у них и эмблема идентичная с барсой
Пишите в Катар !
Пусть их название покупают - большая экономия выйдет !
+2
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Дани Алисса
а как же барсеолона гуякиль?у них и эмблема идентичная с барсой
+3
-1
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noti22
Катарцы похоже фанатеют по Барселоне и Месси, уже даже не скрываются
+10
-9
+1
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predMBAPPE
В русском лотто это называется "СТОП ИГРА!" ))))
+1
0
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Гамарджоба Генацвале
ПСЖ в Барсу переименуют?
+3
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Кино Музыка
Бинго.
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Adam Murdalov
Ответ Altim
Увы не хватит) Долгов больше гораздо. Но помощь хорошая будет, тем не менее.
кроме этих 100 лямов у барсы и другие источники доходов в общем барса может ежегодно 200-250 лямов закрывать, это если закрывать краткосрочные долги, а если барь долго на строительство который рассчитан на 15 лет это вообще кайф
+1
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LinkLin
Шейхи предлагают лизать свои ботинки за 100 млн в год. Лапорта обсудит предложение с советом директоров.
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predMBAPPE
Ответ Red Line
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Red Line
Ответ predMBAPPE
Поздно переводить стрелки, мы тебя уже потеряли)
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vzi
Ответ Дани Алисса
а как же барсеолона гуякиль?у них и эмблема идентичная с барсой
Она существует с 1925 года. Создана выходцем из Барселоны. Команда с историей.
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