Катарский клуб предложил «Барсе» 100 млн евро в год за право взять ее название
Доходы «Барселоны» могут вырасти на 100 млн евро в год благодаря катарцам.
В эфире CCMA прозвучало заявление о том, что ближневосточный клуб, название которого не раскрывается, предложил «блаугране» крупную сумму за право пользоваться ее наименованием в рамках франчайзинга.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно посещал Катар и обсуждал возможное партнерство с местными владельцами капитала.
Если это правда, нужно соглашаться.
А сколько в мире есть "Динамо"...)
Пы.Сы. И про Гуаякильскую "Барселону", правда, интересно))
Пусть их название покупают - большая экономия выйдет !