Катарский клуб предложил «Барсе» 100 млн евро в год за право взять ее название

Доходы «Барселоны» могут вырасти на 100 млн евро в год благодаря катарцам.

В эфире CCMA прозвучало заявление о том, что ближневосточный клуб, название которого не раскрывается, предложил «блаугране» крупную сумму за право пользоваться ее наименованием в рамках франчайзинга.

Президент «Барселоны» недавно посещал Катар и обсуждал возможное партнерство с местными владельцами капитала.