Судья, которого Моуринью назвал говнюком после игры с «Кремонезе», не допущен к работе в Серии А

Судья Марко Серра после скандала на матче «Ромы» отстранен от работы.

В марте Серра, исполнявший функции резервного арбитра, вступил в конфликт с главным тренером римлян на игре столичного клуба с « » (1:2).

Сообщалось, что после того, как тренер потребовал потребовал у объяснить, почему Франк Тсаджу не был наказан после столкновения с Марашем Кумбулой, арбитр сказал ему «заниматься своей херней», а когда португальский специалист получил красную, резервный судья сказал ему: «Все смеются над тобой. Иди домой».

После матча Моуринью пришел в судейскую комнату и потребовал извинений. Не получив их, он назвал Серру лжецом и говнюком, добавив: «Ты ведь из Турина, поэтому не хочешь, чтобы я был на скамейке в матче против «Ювентуса».

Как передает Sky Sport Italia, Серра не включен в список арбитров Серии А и Серии Б на сезон-2023/24. Он отстранен по «обоснованным техническим причинам».

Также отмечается, что рефери и больше не будут работать в поле и останутся в команде видеоассистентов.

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