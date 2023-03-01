4-й арбитр матча с «Кремонезе» сказал Моуринью «заниматься своей херней» в ответ на претензии тренера «Ромы». После удаления Серра сказал Жозе: «Все смеются над тобой. Иди домой»

Федерация футбола Италии начала расследование конфликта с арбитром.

Главный тренер «Ромы» был удален на 1-й минуте второго тайма игры с « » (1:2). Он вступил в конфликт с резервным арбитром , а затем, получив красную карточку, вступил в яростный спор с главным судьей Марко Пиччинини.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после того, как тренер потребовал потребовал у Серры объяснить, почему Франк Тсаджу не был наказан после столкновения с Марашем Кумбулой, арбитр сказал ему «заниматься своей херней».

После того, как португалец получил красную, резервный судья сказал ему: «Все смеются над тобой. Иди домой».

Прокурор итальянской федерации футбола начал расследование этого эпизода. В скором времени будут заслушаны показания тренера и судьи.

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