4-й арбитр матча с «Кремонезе» сказал Моуринью «заниматься своей херней» в ответ на претензии тренера «Ромы». После удаления Серра сказал Жозе: «Все смеются над тобой. Иди домой»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия судьи Кремонезе Мараш Кумбула Франк Тсаджу Марко Серра брань контент Футбол

Федерация футбола Италии начала расследование конфликта Жозе Моуринью с арбитром.

Главный тренер «Ромы» был удален на 1-й минуте второго тайма игры с «Кремонезе» (1:2). Он вступил в конфликт с резервным арбитром Марко Серрой, а затем, получив красную карточку, вступил в яростный спор с главным судьей Марко Пиччинини.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после того, как тренер потребовал потребовал у Серры объяснить, почему Франк Тсаджу не был наказан после столкновения с Марашем Кумбулой, арбитр сказал ему «заниматься своей херней».

После того, как португалец получил красную, резервный судья сказал ему: «Все смеются над тобой. Иди домой».

Прокурор итальянской федерации футбола начал расследование этого эпизода. В скором времени будут заслушаны показания тренера и судьи. 

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Забелин
Ответ rej1sta
Думаете, что Жозе вежливо просил объяснить решение арбитра?)
Без разницы как он спросил. Судья всегда должен держать себя в руках, это часть его работы, выслушивать эмоциональные реплики и реагировать на них по регламенту в виде удалений на поле и послематчеввх дисквалификаций.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
Так и сказал: занимайся своей hernoyi!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Мозговой
Ответ Igor Shalamov
но не брал. Один успешный сезон в 2003 и все
не брал, потому что тогда и не было лк, ты че рофлишь чтоли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brt202
встретил себя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МИХАЛЫЧ
Судья ещё то г...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Shalamov
Ответ Руслан Мозговой
такой великий еврокубок пуховик каждый год бы брал чел
но не брал. Один успешный сезон в 2003 и все
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
спортикетт
никто не обсуждает так поражение интера с многомиллиардным бюджетом, как поражение жозе с безтрофейным бедным середняком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Мозговой
Ответ Direct free kick
Моуриньо в 59 лет взял еврокубок. Сколько еврокубков у бухгалтера в пуховике?
такой великий еврокубок пуховик каждый год бы брал чел
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
спортикетт
Ответ owly
кубок ЛК, полученный в битвах с такими грандами как Витесс и Будё. с Ромой это отличное достижение, ага. вот если ЛЕ возьмёт - другой разговор, пока хвастаться особо нечем
при чем здесь битвы. и найс ты умолчал чемпиона турции трабонспорта, фейенорда и лестера. а то что там участвовал тот же тоттенхэм, который вылетел из группы. тоттенхем во главе с париком как раз проиграли тому витессу.
так же ты умалчиваешь про участие там псв, марсель селтик итд. это как раз уровень той ромы которую принял жозе

"другой разговор" чел, всем плевать на твое мнение. жозе вошел в 6ку топовых тренеров мира уефа прошлого сезона.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мирзоанис Якубов
И после этого Sports.ru банит за мат? Ребята, камон, занимайтесь своей херней!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kokakoka
Ответ rej1sta
Думаете, что Жозе вежливо просил объяснить решение арбитра?)
Думаю, оба переборщили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
k_42
Ответ Милан. Тонали. 8.
Посмотрел кстати сейчас то столкновение двух игроков из-за которого Моура удалили, там вообще ничего такого грубого не было, обычное столкновение, после которого игрок Ромы корчился от боли как будто его поезд переехал, аж противно смотреть на это 🤦‍♂️👎👎👎 ...
Да. Это грустная особенность нынешней Ромы. Игры нет, зато шапито в каждом матче с первой до последней минуты(((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
Ответ Милчик
Особенно было смешно слышать от Жозе, что его удалили специально, тк следующий матч с Юве. И это на фоне того, как у Юве по беспределу отняли 15 очков))
Эти два события как-то взаимосвязаны?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Алейников
Ответ rej1sta
Это понятно, я никак не оправдываю его, просто зная Жозе и его «методы», я мог бы понять, почему судья ответил именно так.
Не зря ж он «особенный»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
k_42
Ответ rej1sta
Думаете, что Жозе вежливо просил объяснить решение арбитра?)
Я Моура терпеть не могу, но судья не имеет права отвечать в том же стиле. Хотя бы потому что тренера можно во время матча удалить за сквернословие, а судью нет. Если оба ведут себя непрофессионально, тренер получает наказание немедленно, а судья - только по итогам разбирательств, когда результат игры уже не изменить. Справедливостью и не пахнет. Судья должен быть строго наказан, даже если Жозе провоцировал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ owly
кубок ЛК, полученный в битвах с такими грандами как Витесс и Будё. с Ромой это отличное достижение, ага. вот если ЛЕ возьмёт - другой разговор, пока хвастаться особо нечем
Для Ромы отличное - первый официальный еврокубок в истории. Кубок Ярмарок 1961 не в реестре УЕФА. Так что, например, Ньюкасл без титулов с 1955 года, 1969 кубок Ярмарок тоже мимо. И даже Барселона с 3 такими "трофеями" мимо.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тонали. 8.
А резервный судья на самом деле что то такое очень неприятное сказал Моуру что тот аж рот сначала открыл от удивления а потом орать на судью начал и удалился 🤭😄 ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тонали. 8.
Посмотрел кстати сейчас то столкновение двух игроков из-за которого Моура удалили, там вообще ничего такого грубого не было, обычное столкновение, после которого игрок Ромы корчился от боли как будто его поезд переехал, аж противно смотреть на это 🤦‍♂️👎👎👎 ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2RIN
Судье объявить благодарность
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
Особенно было смешно слышать от Жозе, что его удалили специально, тк следующий матч с Юве. И это на фоне того, как у Юве по беспределу отняли 15 очков))
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muchinmuchinmuchin
Ответ rej1sta
Думаете, что Жозе вежливо просил объяснить решение арбитра?)
Это да, но тренера за это удалили, а вот какие санкции будут по отношению к арбитру, это другой вопрос. Он ведь тоже нарушил субординацию
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
owly
Ответ Direct free kick
Моуриньо в 59 лет взял еврокубок. Сколько еврокубков у бухгалтера в пуховике?
кубок ЛК, полученный в битвах с такими грандами как Витесс и Будё. с Ромой это отличное достижение, ага.
вот если ЛЕ возьмёт - другой разговор, пока хвастаться особо нечем
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол, хоккей итд
Маур: Серра сказал мне - Кисс Май Асс!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Шмелев
Уууууу все ясно, это ювентус... Это ювентус все купил, снять ещё 340 очков... Это они во всем виноваты.. Гоббы..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
Поставил на место автобусника
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий