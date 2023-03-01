4-й арбитр матча с «Кремонезе» сказал Моуринью «заниматься своей херней» в ответ на претензии тренера «Ромы». После удаления Серра сказал Жозе: «Все смеются над тобой. Иди домой»
Федерация футбола Италии начала расследование конфликта Жозе Моуринью с арбитром.
Главный тренер «Ромы» был удален на 1-й минуте второго тайма игры с «Кремонезе» (1:2). Он вступил в конфликт с резервным арбитром Марко Серрой, а затем, получив красную карточку, вступил в яростный спор с главным судьей Марко Пиччинини.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после того, как тренер потребовал потребовал у Серры объяснить, почему Франк Тсаджу не был наказан после столкновения с Марашем Кумбулой, арбитр сказал ему «заниматься своей херней».
После того, как португалец получил красную, резервный судья сказал ему: «Все смеются над тобой. Иди домой».
Прокурор итальянской федерации футбола начал расследование этого эпизода. В скором времени будут заслушаны показания тренера и судьи.
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так же ты умалчиваешь про участие там псв, марсель селтик итд. это как раз уровень той ромы которую принял жозе
"другой разговор" чел, всем плевать на твое мнение. жозе вошел в 6ку топовых тренеров мира уефа прошлого сезона.
вот если ЛЕ возьмёт - другой разговор, пока хвастаться особо нечем