Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»

Хави неодобрительно высказался о поведении Жозе Моуринью.

Главный тренер «Ромы» раскритиковал работу судьи Энтони Тэйлора на пресс-конференции после матча с «Севильей» в финале Лиги Европы. На парковке стадиона крикнул арбитру: «Гребаный позор!»

«Точно так же, как мы просим, чтобы нас не оскорбляли, мы должны первыми подавать пример.

Поведение важно, и я надеюсь, что никогда не создам такой образ», – сказал главный тренер «Барселоны».

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