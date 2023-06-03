Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»
Хави неодобрительно высказался о поведении Жозе Моуринью.
Главный тренер «Ромы» раскритиковал работу судьи Энтони Тэйлора на пресс-конференции после матча с «Севильей» в финале Лиги Европы. На парковке стадиона Моуринью крикнул арбитру: «Гребаный позор!»
«Точно так же, как мы просим, чтобы нас не оскорбляли, мы должны первыми подавать пример.
Поведение важно, и я надеюсь, что никогда не создам такой образ», – сказал главный тренер «Барселоны».
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