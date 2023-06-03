Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»

Теги Рома Жозе Моуринью Барселона Хави серия А Италия Ла Лига судьи Футбол

Хави неодобрительно высказался о поведении Жозе Моуринью.

Главный тренер «Ромы» раскритиковал работу судьи Энтони Тэйлора на пресс-конференции после матча с «Севильей» в финале Лиги Европы. На парковке стадиона Моуринью крикнул арбитру: «Гребаный позор!»

«Точно так же, как мы просим, чтобы нас не оскорбляли, мы должны первыми подавать пример.

Поведение важно, и я надеюсь, что никогда не создам такой образ», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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30 комментариев

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Zidane2019
Говорит человек, которому то трава мешает, то освещение, то судьи. И вроде тогда говорил, что не боится такой репутации
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SpilightTwarkle
Но критиковать своего коллегу это конечно другое.
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King_X
У Хави образ хуже😂
И как игрок был самым болтливым, Иттуральде подтвердит
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Амин Чич
ну пусть сперва посмотрит как себя ведет его кумир Пеп с судьями
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Merdan Jumayew
Ответ Zidane2019
Говорит человек, которому то трава мешает, то освещение, то судьи. И вроде тогда говорил, что не боится такой репутации
Как у сливочных высеров горит от комментариев Хави. Красавчик поставил на место невоспитанного автобусника.
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Василий Никулин
Конечно не создашь, Барса просто платит им заранее
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Старик Стариканов
Уж не чави судить о поведение особенного.Сам как проигрывает,во всем обвиняет судейство,винит в неудачах агрономов,не устраивает игра соперника т.д
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DolJun
ахахахахахаха
автобусник чави начал плакаться про судей еще когда был игроком, потом про газон, потом про погоду)
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Евгений Лифшиц
Ответ Zidane2019
Говорит человек, которому то трава мешает, то освещение, то судьи. И вроде тогда говорил, что не боится такой репутации
это не отменяет жалких выходок толмача
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бек саидов
Ответ King_X
В плане если не подтвердит Он уже не раз давал интервью, что Хави постоянно ныл и все абсолютно комментировал на поле, даже почти каждый аут оспаривал Погуглите сами
Оспаривал это одно, а оскорблял , это другое. Оспаривают решении судей абсолютно все тренеры, если ты не знал. Но оскорблений допускают единицы.
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Ничего Смешного
После матча с Интером было куча криков, да и постоянно судья мешает Барсе. Ну окей, а репутации бесхребетных устраивает?
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Евгений Лифшиц
Ответ Hella black
Моуриньо по этому и особенный. Нравиться не нравиться,это уже дело каждого,но Жозе такой какой он есть. Именно за это его прозвали особенным.
никакой он не особенный. вы просто сектанты неадекватные
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fellx
Образ победителя даже при минимальных тратах? Конечно не создаш
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cgmngt6ehj
Нельзя быть лучшим и хорошим, не проявляя характер, добрый не добивается высоких результатов, а только страдает. Для всех хорошим не будет великий игрок Хави.
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MuZza
и это говорит человек который будучи игроком постоянно получал жк за разговоры))
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бек саидов
Ответ King_X
У Хави образ хуже😂 И как игрок был самым болтливым, Иттуральде подтвердит
Иттуральде точно подтвердит? А если не подтвердит, тогда что?
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