«Ты говнюк и лжец». Моуринью в судейской требовал 4-го арбитра матча с «Кремонезе» извиниться за оскорбления, «если он мужик», Серра отказался

Появилась информация о конфликте с резервным судьей матча «Ромы» и «Кремонезе».

Напомним, главный тренер «Ромы» был удален в начале второго тайма матча Серии А против « » (1:2) за конфликт с резервным арбитром , а затем – с главным судьей . Серия А приняла решение дисквалифицировать Моуринью на 2 матча – с «Ювентусом» и «Сассуоло». В официальном заявлении говорится, что после матча Моуринью вошел в судейскую комнату и стал оскорблять резервного судью.

Как сообщает Corriere dello Sport, Моуринью в судейской потребовал от Серры извинений за его поведение на поле.

«Если у тебя есть яйца, если ты мужик, повтори то, что ты сказал мне на поле и извинись, и на этом все закончится».

Однако Серра отказался извиняться, поскольку не считал свое поведение неправильным. «Извиниться за что? Я не должен ни перед кем извиняться, я ничего не сказал», – заявил арбитр.

Это разозлило Моуринью, и он начал кричать.

«Лжец. Ты говнюк. Тебе должно быть стыдно. Ты ведь из Турина, поэтому не хочешь, чтобы я был на скамейке в матче против « », – ответил тренер «Ромы».

Серра ответил, что ожидал подобной реакции, при этом назвав слова Моуринью «домыслами».

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