«Ты говнюк и лжец». Моуринью в судейской требовал 4-го арбитра матча с «Кремонезе» извиниться за оскорбления, «если он мужик», Серра отказался

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия судьи Кремонезе Марко Пиччинини Марко Серра брань Футбол

Появилась информация о конфликте Жозе Моуринью с резервным судьей матча «Ромы» и «Кремонезе».

Напомним, главный тренер «Ромы» был удален в начале второго тайма матча Серии А против «Кремонезе» (1:2) за конфликт с резервным арбитром Марко Серрой, а затем – с главным судьей Марко Пиччинини. Серия А приняла решение дисквалифицировать Моуринью на 2 матча – с «Ювентусом» и «Сассуоло». В официальном заявлении говорится, что после матча Моуринью вошел в судейскую комнату и стал оскорблять резервного судью.

Как сообщает Corriere dello Sport, Моуринью в судейской потребовал от Серры извинений за его поведение на поле.

«Если у тебя есть яйца, если ты мужик, повтори то, что ты сказал мне на поле и извинись, и на этом все закончится».

Однако Серра отказался извиняться, поскольку не считал свое поведение неправильным. «Извиниться за что? Я не должен ни перед кем извиняться, я ничего не сказал», – заявил арбитр.

Это разозлило Моуринью, и он начал кричать.

«Лжец. Ты говнюк. Тебе должно быть стыдно. Ты ведь из Турина, поэтому не хочешь, чтобы я был на скамейке в матче против «Ювентуса», – ответил тренер «Ромы».

Серра ответил, что ожидал подобной реакции, при этом назвав слова Моуринью «домыслами».

«Они все насмехаются над тобой, иди домой». Кажется, резервный судья ооочень обидел Жозе

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14 комментариев

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Спортивный костюм
подумаешь
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Gaizka Mendieta Zabala
На требование признать себя мужиком футбольный арбитр громко рассмеялся.
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Злобный Конь
Моуриньо то сам мужик? Всё больше трансформируется в девку.
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Буратино55
Ответ Тамазик Хеладзе
Почему то в этот раз верю Моуру, хоть он тот еще тип конечно.
Да, похоже Жозе прав, а судейка без яиц
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Саша Казанов
Special one
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Kubinec_
истерики толмача как отдельный вид искусства. ему в медиалигу пора
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AF007
Как же легко жозика вывести из себя) А судье надо было выйти и навалять физруку по башке, чтобы поменьше гавкал на людей
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Тамазик Хеладзе
Почему то в этот раз верю Моуру, хоть он тот еще тип конечно.
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ubber
Ответ Барсик Юрана
Все португезы такие мерзкие??
Все, хуже только итальяшки.
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Fooler
А Моуринью когда-нибудь извинялся за оскорбления ? 🤔
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titov-and-trubach
Ответ А. Мостовой
уж не плаксивому моуриньо задвигать другим за мужиков, всю карьеру только и плакался на судей и соперников.
Ни один игрок или тренер его трусом не назовет, даже те, с кем он жестко конфликтовал.
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Барсик Юрана
Все португезы такие мерзкие??
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Jaxongir Shodiev
Дед снова забыл принять таблетки
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А. Мостовой
уж не плаксивому моуриньо задвигать другим за мужиков, всю карьеру только и плакался на судей и соперников.
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