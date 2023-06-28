Моуринью будет отстранен на 10 дней с начала сезона Серии А за критику в адрес судьи Киффи

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия дисквалификации судьи Даниэле Киффи Футбол

Жозе Моуринью пропустит начало следующего сезона из-за дисквалификации.

Суд Федерации футбола Италии принял решение отстранить главного тренера «Ромы» на 10 дней с момента начала нового сезона Серии А. Это наказание связано со словами тренера о судье Даниэле Киффи, который работал на матче римлян против «Монцы» (1:1). 

Португальский специалист сказал: «Худший судья в моей карьере. У «Ромы» нет силы других клубов, чтобы сказать, что мы не хотим его видеть – это ужасно».

Моуринью также должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч евро, на эту же сумму оштрафована «Рома». 

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Почему косячат судьи, а дисквалифицируют тренера! Что у них за каста такая, что их не могут критиковать? Накосячил - слушай и обтекай, чтоб в следующий раз неповадно было
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HI MARS
Почему нельзя критиковать судей?
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Мохнатый55
Типичный Моуринью. В его провалах всегда виноваты все, но только не он.
+3
-2
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Direct free kick
Ответ Милан137
А почему 10 дней а не несколько игр ?
Великий Моуриньо страдает ни за что
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ARIGAMI ARIGAMI
"Свобода" слова
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Sardar Zhoroev
А он уже точно остался в Роме? Писали что уходит вроде
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Н.Ф.
Ответ Григорий Савельев
Вообще пишут что на 10 туров, а не дней...
Пишут те, кто любит копипасту, а самому хотя бы гугл-переводчиком воспользоваться лень.
10 giorni — это 10 дней.
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kaka10
Ответ kaka10
Третий сезон Моура это всегда кризис, поиск крыс, развал команды и уход с позором Процесс уже начался
@ss_podonok
не, итальянские клубы болеют за своих в Европе
поэтому я тогда был рад победе Интера над Барсой
Милито, Майкон очень нравились в том составе

раз в 50 лет и Интер выстреливает, чего бомбить то столь редким успехам второго миланского
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