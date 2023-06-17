Зиеш может получать свыше 30 млн евро в год в «Аль-Насре». Хакиму интересен трансфер

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш деньги Футбол

Хаким Зиеш не исключает перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Как утверждает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, полузащитник «Челси» заинтригован возможностью перейти в «Аль-Наср».

«Синие» хотят разгрузить платежную ведомость за счет продажи 30-летнего футболиста.

Зарплата Зиеша в «Аль-Насре» может достигнуть 30 млн евро в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.

В АПЛ-2022/23 Зиеш провел 18 матчей и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Зиеш интересен «Аль-Насру» как распасовщик для Роналду. К хавбеку «Челси» присматриваются и другие клубы Саудовской Аравии

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6 комментариев

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Акира_1
Как хорошо, когда есть арабы, что забирают весь шлак.
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Великий Алонсо
Такими темпами лет через 10 все главные звезды будут играть в Сауд.Аравии, у них бабок немеренно
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Roman Sobolev
Ответ Великий Алонсо
Такими темпами лет через 10 все главные звезды будут играть в Сауд.Аравии, у них бабок немеренно
но есть нюанс)
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