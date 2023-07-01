«Локо» не расторгнет с Дзюбой контракт из-за его поведения в медиа: «Информация не соответствует действительности»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Нагорных Матч ТВ Футбол

В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном расторжении контракта с Артемом Дзюбой.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в ближайшие дни руководство московского клуба примет окончательное решение о возможном расторжении контракта с 34‑летним форвардом из-за его поведения в медиапространстве. 

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности.

Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», Артем играл в первом тайме, забил гол.

Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы «ЛокоВосток», люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. 

«Я как на Евро – обосрался». Дзюба вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы на «Большом шоу» Мусагалиева

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14 комментариев

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Утя Ваткин
Занимается фигнёй и занимается в свободное время. Главное пользу на поле приносить. И если бы не новости про очередное выступление в медиа то не узнал бы об этом. Накой черт это oбcасывaть.
+38
-5
+33
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Доктор Верховцев
Медиа-медиа... Пусть развлекается человек! Только желательно поменьше внимания этому уделять, а то подобных «новостей» много стало.
+12
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Faust Doc
Уголовников в командах держат, а этот просто недоразвитый!
Гы гы гы
+11
-7
+4
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Dan Kennedy
Ответ Утя Ваткин
Занимается фигнёй и занимается в свободное время. Главное пользу на поле приносить. И если бы не новости про очередное выступление в медиа то не узнал бы об этом. Накой черт это oбcасывaть.
Я как болельщик Спартака полностью поддерживаю ваши два первых предложения)))
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Ivan Sergeev
Локомотив: Дзюба, может быть, и сукин сын. Но это наш сукин сын.
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Рашпель793
С логикой "Дзюба что-то учудил вне поля, поэтому с ним нужно разрывать контракт" с ним бы вообще никто контракт не подписывал.
От Дзюбы самое главное результат нужен и он его приносит клубу (в этом случае Локо). Что он там делает на каких-то шоу или что сливают в сеть - это вторичное.
Вот Слуцкий да, там уже реально больше какой-то фрик, а не уважаемый в прошлом тренер, к сожалению.
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goleodor
Дружба с Ленчиком доведет до цугундера
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LechK1nG
Просто все уже привыкли к его мракобесию, и просто не обращают внимания на "обычные" вещи.
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Денис Давыдов
Ответ Утя Ваткин
Занимается фигнёй и занимается в свободное время. Главное пользу на поле приносить. И если бы не новости про очередное выступление в медиа то не узнал бы об этом. Накой черт это oбcасывaть.
если бы это обсуждалось то никто бы и не обсасывал.
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