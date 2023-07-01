«Локо» не расторгнет с Дзюбой контракт из-за его поведения в медиа: «Информация не соответствует действительности»
В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном расторжении контракта с Артемом Дзюбой.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в ближайшие дни руководство московского клуба примет окончательное решение о возможном расторжении контракта с 34‑летним форвардом из-за его поведения в медиапространстве.
«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности.
Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», Артем играл в первом тайме, забил гол.
Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы «ЛокоВосток», люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
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Гы гы гы
От Дзюбы самое главное результат нужен и он его приносит клубу (в этом случае Локо). Что он там делает на каких-то шоу или что сливают в сеть - это вторичное.
Вот Слуцкий да, там уже реально больше какой-то фрик, а не уважаемый в прошлом тренер, к сожалению.