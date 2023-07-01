«Локо» не расторгнет с Дзюбой контракт из-за его поведения в медиа: «Информация не соответствует действительности»

В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном расторжении контракта с Артемом Дзюбой.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в ближайшие дни руководство московского клуба примет окончательное решение о возможном расторжении контракта с 34‑летним форвардом из-за его поведения в медиапространстве.

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности.

Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», играл в первом тайме, забил гол.

Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы «ЛокоВосток», люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», – сказал председатель совета директоров « » Юрий Нагорных.

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