Мостовой о Чалове и Турции: «Нужно пробовать, чемпионат очень сильный. Даже Дзюба не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим»
Александр Мостовой советует Федору Чалову согласиться на трансфер в «Галатасарай».
«Если это предложение есть к Чалову, а я думаю, что есть, оно может появиться, почему нет? Федор – один из немногих игроков российских, кто играл в Европе. Мы помним его аренду в «Базеле».
Нужно ли переходить? Если есть возможность – конечно, нужно попробовать. Тем более турецкий чемпионат очень сильный.
На примере Артема Дзюбы мы увидели, что это такое. Даже он не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим. Плюс соблазн еврокубков», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Чалов готов перейти в «Галатасарай» из ЦСКА. Переговоры идут очень быстро (Fanatik)
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