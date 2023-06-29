Мостовой о Чалове и Турции: «Нужно пробовать, чемпионат очень сильный. Даже Дзюба не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим»

Александр Мостовой советует Федору Чалову согласиться на трансфер в «Галатасарай».

«Если это предложение есть к , а я думаю, что есть, оно может появиться, почему нет? Федор – один из немногих игроков российских, кто играл в Европе. Мы помним его аренду в «Базеле».

Нужно ли переходить? Если есть возможность – конечно, нужно попробовать. Тем более турецкий чемпионат очень сильный.

На примере мы увидели, что это такое. Даже он не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим. Плюс соблазн еврокубков», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Чалов готов перейти в «Галатасарай» из ЦСКА. Переговоры идут очень быстро (Fanatik)