Мостовой о Чалове и Турции: «Нужно пробовать, чемпионат очень сильный. Даже Дзюба не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Александр Мостовой Федор Чалов Футбол

Александр Мостовой советует Федору Чалову согласиться на трансфер в «Галатасарай».

«Если это предложение есть к Чалову, а я думаю, что есть, оно может появиться, почему нет? Федор – один из немногих игроков российских, кто играл в Европе. Мы помним его аренду в «Базеле».

Нужно ли переходить? Если есть возможность – конечно, нужно попробовать. Тем более турецкий чемпионат очень сильный.

На примере Артема Дзюбы мы увидели, что это такое. Даже он не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим. Плюс соблазн еврокубков», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Чалов готов перейти в «Галатасарай» из ЦСКА. Переговоры идут очень быстро (Fanatik)

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4 комментария

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Dmitry Orlov
Что мы увидели-то? Дзюба не смог, а Оздоев смог.
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Нефанатик
Параллели уровня фанатиков Винисиуса.
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Амин Чич
Саша, когда уже госы !?
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Алексей Берещенко
В кои то веки Царь дело говорит. У Сарая команда сильная, в ЛЧ будут играть
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