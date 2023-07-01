Мостовой о Пиняеве: «Он может забить больше, чем Дзюба, в новом сезоне. У нас давно не было таких ярких молодых футболистов»
Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев может забивать больше, чем Артем Дзюба.
«Последнее время очень много говорят о Пиняеве. Это хорошо, потому что у нас давно не было таких ярких молодых футболистов. Новый сезон покажет, насколько все эти разговоры оправданы. Пиняев многое умеет на поле, хорош в завершении быстрых атак.
Потенциально он может забить больше голов, чем Дзюба, в новом сезоне. А там, кто знает, как все сложится на самом деле. Разве кто-то предполагал, что «Локомотив» в прошлом сезоне будет бороться за выживание? Поэтому нельзя ничего загадывать», — сказал экс-игрок сборной России.
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