Мостовой о Пиняеве: «Он может забить больше, чем Дзюба, в новом сезоне. У нас давно не было таких ярких молодых футболистов»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Пиняев Футбол

Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев может забивать больше, чем Артем Дзюба.

«Последнее время очень много говорят о Пиняеве. Это хорошо, потому что у нас давно не было таких ярких молодых футболистов. Новый сезон покажет, насколько все эти разговоры оправданы. Пиняев многое умеет на поле, хорош в завершении быстрых атак.

Потенциально он может забить больше голов, чем Дзюба, в новом сезоне. А там, кто знает, как все сложится на самом деле. Разве кто-то предполагал, что «Локомотив» в прошлом сезоне будет бороться за выживание? Поэтому нельзя ничего загадывать», — сказал экс-игрок сборной России.

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2 комментария

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Пётр Смирнов
... с тех пор, когда я вырос" - добавил Мостовой
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Кино Музыка
Понял с третьего раза. Дзюба забил 8 голов, чтобы обогнать его, достаточно 9.
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