Мостовой о Пиняеве: «Он может забить больше, чем Дзюба, в новом сезоне. У нас давно не было таких ярких молодых футболистов»

Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев может забивать больше, чем Артем Дзюба.

«Последнее время очень много говорят о . Это хорошо, потому что у нас давно не было таких ярких молодых футболистов. Новый сезон покажет, насколько все эти разговоры оправданы. Пиняев многое умеет на поле, хорош в завершении быстрых атак.

Потенциально он может забить больше голов, чем , в новом сезоне. А там, кто знает, как все сложится на самом деле. Разве кто-то предполагал, что « » в прошлом сезоне будет бороться за выживание? Поэтому нельзя ничего загадывать», — сказал экс-игрок сборной России.

Пиняев стал лучшим молодым игроком Мир РПЛ по версии тренеров и капитанов команд