«Челси» предложил 80 млн фунтов «Брайтону» за Кайседо

«Челси» сделал «Брайтону» новое предложение о трансфере Мойсеса Кайседо.

Evening Standard пишет, что « » предложил около 80 млн фунтов.

Ранее « » отклонил предложение лондонцев в 60 млн и настаивал на 100 млн за трансфер 21-летнего футболиста сборной Эквадора.

Однако есть вероятность, что лондонцы теперь смогут договориться о переходе хавбека за 80 млн.

В прошлом сезоне провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

Кайседо – новая звезда «Брайтона». Чем он привлек «Арсенал» и «Челси»?