«Челси» предложил 80 млн фунтов «Брайтону» за Кайседо
«Челси» сделал «Брайтону» новое предложение о трансфере Мойсеса Кайседо.
Evening Standard пишет, что «Челси» предложил около 80 млн фунтов.
Ранее «Брайтон» отклонил предложение лондонцев в 60 млн и настаивал на 100 млн за трансфер 21-летнего футболиста сборной Эквадора.
Однако есть вероятность, что лондонцы теперь смогут договориться о переходе хавбека за 80 млн.
В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
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