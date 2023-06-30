«Челси» предложил 80 млн фунтов «Брайтону» за Кайседо

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» сделал «Брайтону» новое предложение о трансфере Мойсеса Кайседо.

Evening Standard пишет, что «Челси» предложил около 80 млн фунтов. 

Ранее «Брайтон» отклонил предложение лондонцев в 60 млн и настаивал на 100 млн за трансфер 21-летнего футболиста сборной Эквадора.

Однако есть вероятность, что лондонцы теперь смогут договориться о переходе хавбека за 80 млн.

В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

Кайседо – новая звезда «Брайтона». Чем он привлек «Арсенал» и «Челси»?

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11 комментариев

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Человек1991
Кепа и 10 негритят: Джеймс,Бадьяшиль,Фофана,Чалоба,Чуквумека, Мадуэка, Кайседо, Стэрлинг, Джексон, Нкунку. ))
+11
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Javelin Himars
Ответ RuslanFootball
Маунта за 50 продают, а Кайседо покупают за 80?
у маунта 1 год оставался по контракту
+4
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Я всех их сделал
Ответ Captain JT26
Очень даже смотрят, Азара за 150 продали бы если не год контракта
Его и так продали за 100 + бонусами в районе 45 (130 млн фунтов фигурировала сумма с бонусами, ну в евро как раз под 150 и выходит), из которых вроде половина и так ушла Челси за успехи Реала в ЛЧ и победы в Примере. Так что как ни крути где-то в 120 Азар мадридцам точно обошёлся со своим годом контракта, ещё и зарплату урвал конскую, а пользы принёс на уровне Мариано Диаса
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Человек1991
Куртуа и 10 негритят: Алаба, Рюдя, Мили, Менди, Чуамени, Кама, Беля,Риго, ВинниПух, Мбаппе. ))
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Johnny Mnemonik
Ответ Javelin Himars
у маунта 1 год оставался по контракту
На этот год уже никто и не смотрит. Азара продовали более 100 млн, за Мбаппе просят 200.
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Captain JT26
Ответ Johnny Mnemonik
На этот год уже никто и не смотрит. Азара продовали более 100 млн, за Мбаппе просят 200.
Очень даже смотрят, Азара за 150 продали бы если не год контракта
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