«МЮ» обратится к «Брайтону» по трансферу Кайседо

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Мойсеса Кайседо.

Ожидается, что манкунианцы официально обратится к «Брайтону» по поводу трансфера полузащитника.

«Ман Юнайтед» также работает над сделкой по переходу Мэйсона Маунта.

Ранее сообщалось, что в трансфере Кайседо заинтересован «Челси». 

В минувшем сезоне АПЛ 21-летний футболист провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Пока все клубы проворачивают трансферы, даже
Барселона у которой много проблем. Юнайтед продолжает интересоваться и обращаться. Пора уже действовать. Вудворда вроде нет в клубе, а дело его продолжает жить.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлегГуннар
В клубе сейчас полнейший бардак. До сих пор нет ясности кто его купит, руководство предложило и само же отозвало новый контракт Де Хеа, никого из неликвида продать не могут.
Вообще не верится что Кайседо выберет МЮ в этой ситуации по сравнению с Челси. тем более лондонцы распродали чуть ли не половину своей полузащиты. Думаю они своего не упустят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Мадаев
Ответ corazón blanco
Пока все клубы проворачивают трансферы, даже Барселона у которой много проблем. Юнайтед продолжает интересоваться и обращаться. Пора уже действовать. Вудворда вроде нет в клубе, а дело его продолжает жить.
Ливерпуль с Генри вошли в чат)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ London.is.blue
Выигрывать кубки газона он может и в Брайтоне. Но Кайседо хочет на повышение, поэтому уже согласовал контракт с великим Челси.
блуша, много в шипе не выиграть )
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
блумберг тоже утверждает что катарцы забег выиграли.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-28/qatar-group-now-confident-of-winning-manchester-united-bid-war
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
пора на повышение. да и ЛЧ как дополнительная мотивация
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Мансур Мадаев
Ливерпуль с Генри вошли в чат)
Вспомнили что купили Мак Алистера и вышли из чата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arima Baki
Ответ corazón blanco
Пока все клубы проворачивают трансферы, даже Барселона у которой много проблем. Юнайтед продолжает интересоваться и обращаться. Пора уже действовать. Вудворда вроде нет в клубе, а дело его продолжает жить.
меня больше волнует почему имея Каземиро, они хотят купить чела на его позицию за 120 миллионов. в тоже время на позиции например центр форварда... хз если честно кто там сейчас у мю, но уверен что нужно там усиление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ corazón blanco
Пока все клубы проворачивают трансферы, даже Барселона у которой много проблем. Юнайтед продолжает интересоваться и обращаться. Пора уже действовать. Вудворда вроде нет в клубе, а дело его продолжает жить.
В эту пятницу должны Онану объявить. Агенты договоры на Ибице будут подписывать.😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВЕЧНЫЙ
Ответ corazón blanco
Пока все клубы проворачивают трансферы, даже Барселона у которой много проблем. Юнайтед продолжает интересоваться и обращаться. Пора уже действовать. Вудворда вроде нет в клубе, а дело его продолжает жить.
Щас бы написать коммент, забыв, кто у клуба хозяева, которые мурыжат до сих пор всех потенциальных покупателей ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Мадаев
Ответ dimamak10
Вспомнили что купили Мак Алистера и вышли из чата
когда нужны 3-4 полузащитника, и защитники, купили одного Макалистера и снова вошли в чат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ corazón blanco
Пока все клубы проворачивают трансферы, даже Барселона у которой много проблем. Юнайтед продолжает интересоваться и обращаться. Пора уже действовать. Вудворда вроде нет в клубе, а дело его продолжает жить.
Они клуб продают, явно не хотят перегружать себя долгосрочными обязательствами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий