«МЮ» обратится к «Брайтону» по трансферу Кайседо

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Мойсеса Кайседо.

Ожидается, что манкунианцы официально обратится к « » по поводу трансфера полузащитника.

« » также работает над сделкой по переходу Мэйсона Маунта.

Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересован «Челси».

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.