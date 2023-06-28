«МЮ» обратится к «Брайтону» по трансферу Кайседо
«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Мойсеса Кайседо.
Ожидается, что манкунианцы официально обратится к «Брайтону» по поводу трансфера полузащитника.
«Ман Юнайтед» также работает над сделкой по переходу Мэйсона Маунта.
Ранее сообщалось, что в трансфере Кайседо заинтересован «Челси».
В минувшем сезоне АПЛ 21-летний футболист провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
Барселона у которой много проблем. Юнайтед продолжает интересоваться и обращаться. Пора уже действовать. Вудворда вроде нет в клубе, а дело его продолжает жить.
Вообще не верится что Кайседо выберет МЮ в этой ситуации по сравнению с Челси. тем более лондонцы распродали чуть ли не половину своей полузащиты. Думаю они своего не упустят.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-28/qatar-group-now-confident-of-winning-manchester-united-bid-war