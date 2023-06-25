«МЮ» сделал запросы по Кудусу, Кайседо и Буту из «Утрехта» после отказа «Челси» продать Маунта

Теги Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Нидерланды Аякс Утрехт премьер-лига Англия возможные трансферы ESPN Брайтон Мэйсон Маунт Мохаммед Кудус Тэйлор Бут Мойсес Кайседо Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя полузащитниками из чемпионата Нидерландов.

Как утверждает ESPN, после отказа «Челси» продать Мэйсона Маунта за 55 млн фунтов манкунианцы сделали запросы по Мохаммеду КудусуАякс»), Мойсесу Кайседо («Брайтон») и Тэйлору Буту («Утрехт»).

Кудус за 30 матчей в Эредивизи-2022/23 забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Бута, ранее принадлежавшего «Баварии», 25 игр в чемпионате Нидерландов и 4 результативных паса. Детально его показатели можно рассмотреть тут.

На счету Кайседо 37 матчей в АПЛ и 1 гол. Другая его статистика доступна по этой ссылке.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ StanK
Бут, кстати ТОП Помню его ещё по Боруссии
Бут топ, помню его еще по его передачам в Африке
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ llolishe
МЮшок целое лето будет звать футболистов В итоге- Мюшки продлят контракты Магвара и Линделефа
Линделеф топ-защ, на 2 головы сильнее Ван Дуке
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StanK
Бут, кстати ТОП
Помню его ещё по Боруссии
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ llolishe
Кого ты пытаешься обмануть
никого. только просветить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
никого. только просветить.
да витька это и сам знает.
дейк в стоячий конус превратился.
по скорости деградации он уже догнал магваера ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ DolJun
кайседо мимо, там сотку брайтон сразу запросит, а у этих бедолаг нет лишней десятки на маунта
мы больше 10 лет наблюдали как вудварт сорил деньгами и устраивал жуткие оверпрайсы по всем направлениям. Теперь такое даже прикольно. Нулевая переплата.
Вопрос как долго такое продолжится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ llolishe
Кайседо надо в Ливерпуль
100 лямов платите и он перейдёт )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ llolishe
Кайседо надо в Ливерпуль
ему кейта запретил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Dm Kznts
мы больше 10 лет наблюдали как вудварт сорил деньгами и устраивал жуткие оверпрайсы по всем направлениям. Теперь такое даже прикольно. Нулевая переплата. Вопрос как долго такое продолжится.
иногда нужно переплатить. условного кайседо иначе не выцепить, челси уже "научил" брайтон продавать втридорога.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Просто отборный список средняков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Ответ StanK
Бут, кстати ТОП Помню его ещё по Боруссии
Это другой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dato akhaladze
Ответ Аморалинни
Бут топ, помню его еще по его передачам в Африке
Можно с начало Бритни Граинер купить по дешевле, затемять обменять на Бута.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
уже понятно, что пока смена владельца не произойдет - трансферов не будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
27nvn
Кудус очень лакомый кусочек сейчас для топ клубов)
А Аякс как всегда молодцы, стратегия по выращиванию футбольных активов работает на УРА!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Born is the King
Просто отборный список средняков
в котором кайседо на которого половина пенсии облизывается ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Dm Kznts
в котором кайседо на которого половина пенсии облизывается ))
Да этот кайседо максимально распиарен. Там от Канте и 1% нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Born is the King
Да этот кайседо максимально распиарен. Там от Канте и 1% нет
да все кто в апл засветился распиарен.
про паспортистов вообще молчу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий