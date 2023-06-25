«МЮ» сделал запросы по Кудусу, Кайседо и Буту из «Утрехта» после отказа «Челси» продать Маунта
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя полузащитниками из чемпионата Нидерландов.
Как утверждает ESPN, после отказа «Челси» продать Мэйсона Маунта за 55 млн фунтов манкунианцы сделали запросы по Мохаммеду Кудусу («Аякс»), Мойсесу Кайседо («Брайтон») и Тэйлору Буту («Утрехт»).
Кудус за 30 матчей в Эредивизи-2022/23 забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Бута, ранее принадлежавшего «Баварии», 25 игр в чемпионате Нидерландов и 4 результативных паса. Детально его показатели можно рассмотреть тут.
На счету Кайседо 37 матчей в АПЛ и 1 гол. Другая его статистика доступна по этой ссылке.
Помню его ещё по Боруссии
дейк в стоячий конус превратился.
по скорости деградации он уже догнал магваера ))
Вопрос как долго такое продолжится.
А Аякс как всегда молодцы, стратегия по выращиванию футбольных активов работает на УРА!
про паспортистов вообще молчу.