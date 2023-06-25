«МЮ» сделал запросы по Кудусу, Кайседо и Буту из «Утрехта» после отказа «Челси» продать Маунта

«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя полузащитниками из чемпионата Нидерландов.

Как утверждает , после отказа « » продать за 55 млн фунтов манкунианцы сделали запросы по (« »), Мойсесу Кайседо («Брайтон») и Тэйлору Буту («Утрехт»).

Кудус за 30 матчей в Эредивизи-2022/23 забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Бута, ранее принадлежавшего «Баварии», 25 игр в чемпионате Нидерландов и 4 результативных паса. Детально его показатели можно рассмотреть тут.

На счету Кайседо 37 матчей в АПЛ и 1 гол. Другая его статистика доступна по этой ссылке.