«Лион» намерен купить Умтити, «Барса» хочет помочь сделке. Для трансфера защитника французскому клубу нужно продать Лукеба – он близок к уходу в «Лейпциг»
Самюэль Умтити близок к уходу из «Барселоны».
По информации Diario Sport, к Умтити проявляет интерес «Лион». В настоящее время переговоры по трансферу продвигаются успешно. Сообщается, что «Барселона» готова обеспечить все необходимые условия для осуществления сделки – не исключена даже возможность досрочного расторжения контракта.
Чтобы переход Умтити в «Лион» стал возможным, французскому клубу необходимо продать защитника Кастелло Лукеба. Ожидается, что Лукеба в ближайшие дни присоединится к «РБ Лейпциг» – сумма трансфера составит около 30 млн евро.
Сезон-2022/23 Умтити провел в «Лечче» на правах аренды, отыграв 25 матчей в Серии А. Подробная статистика доступна здесь.
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