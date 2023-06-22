«Лион» намерен купить Умтити, «Барса» хочет помочь сделке. Для трансфера защитника французскому клубу нужно продать Лукеба – он близок к уходу в «Лейпциг»

Теги Лион бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Лечче РБ Лейпциг Самюэль Умтити Кастелло Лукеба Футбол

Самюэль Умтити близок к уходу из «Барселоны».

По информации Diario Sport, к Умтити проявляет интерес «Лион». В настоящее время переговоры по трансферу продвигаются успешно. Сообщается, что «Барселона» готова обеспечить все необходимые условия для осуществления сделки – не исключена даже возможность досрочного расторжения контракта.

Чтобы переход Умтити в «Лион» стал возможным, французскому клубу необходимо продать защитника Кастелло Лукеба. Ожидается, что Лукеба в ближайшие дни присоединится к «РБ Лейпциг» – сумма трансфера составит около 30 млн евро.

Сезон-2022/23 Умтити провел в «Лечче» на правах аренды, отыграв 25 матчей в Серии А. Подробная статистика доступна здесь.

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2 комментария

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Red_Marlboro_
Сплавить Лангле в Тоттенхэм и Умтити в Лион большая удача для Барсы
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СД18
Купить подразумевает за деньги, а тут больше подходит слово взять)
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