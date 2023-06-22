«Лион» намерен купить Умтити, «Барса» хочет помочь сделке. Для трансфера защитника французскому клубу нужно продать Лукеба – он близок к уходу в «Лейпциг»

Самюэль Умтити близок к уходу из «Барселоны».

По информации Diario Sport, к Умтити проявляет интерес «Лион». В настоящее время переговоры по трансферу продвигаются успешно. Сообщается, что « » готова обеспечить все необходимые условия для осуществления сделки – не исключена даже возможность досрочного расторжения контракта.

Чтобы переход в « » стал возможным, французскому клубу необходимо продать защитника . Ожидается, что Лукеба в ближайшие дни присоединится к « » – сумма трансфера составит около 30 млн евро.

Сезон-2022/23 Умтити провел в «Лечче» на правах аренды, отыграв 25 матчей в Серии А. Подробная статистика доступна здесь.