«Барса» хочет избавиться от Лангле, Умтити и еще 3 игроков до пятницы. Это нужно для регистрации Гюндогана, Иньиго и других возможных новичков

На этой неделе «Барселона» хочет избавиться от четырех футболистов.

Как сообщает Diario Sport, спортивное руководство клуба попытается расстаться с , , и , а также игроком «Барселоны Б» Густаво Майей до пятницы, так как в этот день закрывается финансовый год-2022/23. Если «Барселоне» удастся это сделать, то платежная ведомость клуба на следующий сезон увеличится на 50 млн евро. В связи с этим каталонцы срочно ищут новые клубы для перечисленных игроков. Отмечается, что сейчас решение этого вопроса для «Барсы» приоритетнее хороших трансферов на вход.

Лангле, вероятно, выкупит « », за который он в минувшем сезоне играл на правах аренды. Боссы «Барсы» ожидают получить около 10 млн евро за защитника.

После удачного сезона в «Лечче» к Умтити есть интерес на рынке, и «Барса» ожидает, что этим летом наконец-то сможет расстаться с защитником. Подписать француза готов «Лион», но только в случае, если он согласится на снижение зарплаты. В «Барселоне» готовы на все, чтобы переговоры с заинтересованными в Умтити клубами прошли успешно. Если продать его не получится, каталонцы рассмотрят вариант с вручением игроку Carta de libertad (документ, обозначающий отстранение от работы в клубе – Sports.ru). Если Умтити примет его, то по сути это будет означать расторжение контракта по взаимной договоренности.

Десту и Кольядо уже сообщили, что в «Барсе» на них не рассчитывают и хотят, чтобы они нашли себе новые клубы. Но пока никто из них не предоставил каталонцам конкретных предложений от других команд.

На данный момент зарплатная ведомость «Барсы» на сезон-2023/24 составляет 530 млн евро. Руководство клуба намерено снизить ее до 450 млн. Когда с будущим Лангле, Умтити, Деста и Кольядо разберутся, боссы «Барсы» займутся продажей других футболистов, на которых в клубе не рассчитывают.

Ла Лига одобрила регистрацию Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи, но «Барсе» предстоит провести дополнительную работу, чтобы зарегистрировать Иньиго Мартинеса, Илкая Гюндогана и других возможных новичков.