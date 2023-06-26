«Барса» хочет избавиться от Лангле, Умтити и еще 3 игроков до пятницы. Это нужно для регистрации Гюндогана, Иньиго и других возможных новичков

Теги Лион премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Илкай Гюндоган Самюэль Умтити Иньиго Мартинес Клеман Лангле Алекс Кольядо Серджиньо Дест деньги Густаво Майя Футбол

На этой неделе «Барселона» хочет избавиться от четырех футболистов.

Как сообщает Diario Sport, спортивное руководство клуба попытается расстаться с Клеманом Лангле, Самюэлем Умтити, Серджиньо Дестом и Алексом Кольядо, а также игроком «Барселоны Б» Густаво Майей до пятницы, так как в этот день закрывается финансовый год-2022/23. Если «Барселоне» удастся это сделать, то платежная ведомость клуба на следующий сезон увеличится на 50 млн евро. В связи с этим каталонцы срочно ищут новые клубы для перечисленных игроков. Отмечается, что сейчас решение этого вопроса для «Барсы» приоритетнее хороших трансферов на вход.

Лангле, вероятно, выкупит «Тоттенхэм», за который он в минувшем сезоне играл на правах аренды. Боссы «Барсы» ожидают получить около 10 млн евро за защитника.

После удачного сезона в «Лечче» к Умтити есть интерес на рынке, и «Барса» ожидает, что этим летом наконец-то сможет расстаться с защитником. Подписать француза готов «Лион», но только в случае, если он согласится на снижение зарплаты. В «Барселоне» готовы на все, чтобы переговоры с заинтересованными в Умтити клубами прошли успешно. Если продать его не получится, каталонцы рассмотрят вариант с вручением игроку Carta de libertad (документ, обозначающий отстранение от работы в клубе – Sports.ru). Если Умтити примет его, то по сути это будет означать расторжение контракта по взаимной договоренности.

Десту и Кольядо уже сообщили, что в «Барсе» на них не рассчитывают и хотят, чтобы они нашли себе новые клубы. Но пока никто из них не предоставил каталонцам конкретных предложений от других команд.

На данный момент зарплатная ведомость «Барсы» на сезон-2023/24 составляет 530 млн евро. Руководство клуба намерено снизить ее до 450 млн. Когда с будущим Лангле, Умтити, Деста и Кольядо разберутся, боссы «Барсы» займутся продажей других футболистов, на которых в клубе не рассчитывают.

Ла Лига одобрила регистрацию Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи, но «Барсе» предстоит провести дополнительную работу, чтобы зарегистрировать Иньиго Мартинеса, Илкая Гюндогана и других возможных новичков.

 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ DolJun
фк мем каждый день готовит какой-то рофл) вроде и места в раздевалке полно - а зарегать все равно никого не могут, ну попросили бы уже старичков вроде жюля бартра и левандовского урезаться по зарплате чтобы зарегать новичков)
Главный болельщик Барселоны на сайте как всегда один из первых в комментариях, вы молодец )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agent Smith
Месси, глядя на это, выдохнул и перекрестился🏀
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya Tolik
Умудряются же ходить как по канату=) шаг влево расстрел, шаг вправо расстрел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий