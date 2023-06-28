«Барса» не может договориться с Умтити об уходе. Он не хочет терять деньги, выплату которых отсрочили ради регистрации Феррана

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Самюэль Умтити Ферран Торрес деньги Футбол

«Барселона» не может договориться с Самюэлем Умтити об уходе.

Ранее сообщалось, что до пятницы каталонский клуб хочет избавиться от Умтити и еще четырех футболистов.

«Барселона» и агенты игрока ищут варианты решения этой ситуации, но на данный момент не пришли к консенсусу, пишет Mundo Deportivo.

Главная проблема – продление контракта в 2022 году, на которое пошел Умтити, чтобы помочь «Барсе» зарегистрировать Феррана Торреса. Тогда Самюэль отказался от 10% зарплаты. «Барселона» пообещала выплатить ему оставшиеся 90% от суммы, распределив платежи на четыре с половиной года, то есть до конца срока контракта. Таким образом, годовая зарплата Умтити значительно снизилась.

Теперь Умтити не хочет терять эти деньги.

Отмечается, что в новом соглашении француза прописана фиксированная сумма, при выплате которой летом 2024-го либо со стороны «Барсы», либо со стороны Умтити контракт будет расторгнут.

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35 комментариев

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Михо
Умтити прав, он один раз пошел навстречу, почему он опять должен терять деньги? Тем более Барса ясно дала понять что он ей не нужен, то есть ни о каком клубном патриотизме речь идти не может
+66
-5
+61
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Сикарио
ФК Мем - ни дня без веселья. Образцовая семейка)))
+33
-11
+22
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Sultan Adilbayev
Столько лет сидел на бешенной зарплате, что ему ещё нужно?
Договорился с руководством и пошел на снижение зп, теперь надо ещё раз идти на уступки?
+23
-2
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Alex Del-Piero
Ответ Sultan Adilbayev
Столько лет сидел на бешенной зарплате, что ему ещё нужно?
Всего то исполнения своего кониракта. Выполнить подписанный контракт денег нет, а покупать новых игроков деньги есть. Как то нелогично. Вот и не идут игроки больше на уступки
+11
-1
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Veles3101
Отняли у человека зарплату чтобы купить бесполезного Фернана. Надеюсь Умтити вытряхнет Барсу до последней копеечки. Задолбали своими махинациями. Меньше будут тратить по 10мультов на "всего лишь"консультации от Негрейры
+10
-2
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Кино Музыка
Не захотел быть лохом.
+11
-3
+8
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Mike From Moscow
Ответ Эксперт Спортс
Фифа должен изменить правила контракта. Если игрок травматичен(никакой клуб от этого не застрахован) и пропускает раз ха разом полсезона, то клуб может расторгнуть контракт без выплат. Неужели нельзя это вводить. К примеру Азар, Погба(в юве).
да , это гениальное предложение. Игроку во время матча сломают ногу, а клуб его за это без зарплаты осиавит. маладец!
+6
0
+6
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Kaka_GOAT
Больше чем клоуны
+4
0
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Flavius
Какой наглец этот Умтити!
Ему должны денег, а он не хочет простить долг и уйти
+4
-1
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avcgloronalduMU
финансовая пирамида))
чтобы получить деньги, нужно привезти друга, который будет рад пойти на сокращение зарплаты
+3
0
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Акира_1
Умтити: я подумал и решил, что хочу тут жить. Мне тут нравится. Это испанская сказка.
+3
0
+3
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kk.abb
Сами контракт ему давали, теперь его кинуть хотят и крайним выставить ещё. Ну что сказать, семейная атмосфера!
+2
0
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MachineGunKelly
Ответ Эксперт Спортс
Фифа должен изменить правила контракта. Если игрок травматичен(никакой клуб от этого не застрахован) и пропускает раз ха разом полсезона, то клуб может расторгнуть контракт без выплат. Неужели нельзя это вводить. К примеру Азар, Погба(в юве).
ухахахах
часто голову травмировал?
+2
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гель кристины
Ответ Михо
Умтити прав, он один раз пошел навстречу, почему он опять должен терять деньги? Тем более Барса ясно дала понять что он ей не нужен, то есть ни о каком клубном патриотизме речь идти не может
Потому что клуб ему доверился и продлил контракт, а он начал лечиться у шаманов и поруинил карьеру.
+7
-6
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Vinnipukh Vinni
Ответ Sultan Adilbayev
Столько лет сидел на бешенной зарплате, что ему ещё нужно?
Ещё столько же
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Vinnipukh Vinni
Ответ predMBAPPE
Речь о новом клубе и карьере или 3й состав лавочников, выбор только за ним, его не заставляют
Если бы у Барселоны не было проблем, можно было бы вопрос так ставить перед ним.
Но Барселоне нужно как можно скорее избавиться от его зарплаты, так что этот ход не имеет смысла. А ему какая разница, где он будет получать зарплату - в запасе или ещё где-то?
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Евгений Громов 22
Этот позор не скоро закончится...
+2
-2
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Эксперт Спортс
Ответ MachineGunKelly
ухахахах часто голову травмировал?
Я друг должуна
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Bdv68
Ответ Эксперт Спортс
Фифа должен изменить правила контракта. Если игрок травматичен(никакой клуб от этого не застрахован) и пропускает раз ха разом полсезона, то клуб может расторгнуть контракт без выплат. Неужели нельзя это вводить. К примеру Азар, Погба(в юве).
ФИФА не сторона договора.
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predMBAPPE
Ответ Vinnipukh Vinni
Если бы у Барселоны не было проблем, можно было бы вопрос так ставить перед ним. Но Барселоне нужно как можно скорее избавиться от его зарплаты, так что этот ход не имеет смысла. А ему какая разница, где он будет получать зарплату - в запасе или ещё где-то?
Был бы ты спортсменом профессионалом понимал бы разницу
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Сикарио
Ответ Эксперт Спортс
А вам какая разница? Не ваш клуб доят. Это проблемы барсы. Лучше разберитесь с азарoм
До твоего аула не дошла новость, что с Азаром давно разобрались?
+3
-3
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*MVP*
Ответ Сикарио
ФК Мем - ни дня без веселья. Образцовая семейка)))
БЧМ - больше чем мем
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