«Барса» не может договориться с Умтити об уходе. Он не хочет терять деньги, выплату которых отсрочили ради регистрации Феррана
«Барселона» не может договориться с Самюэлем Умтити об уходе.
Ранее сообщалось, что до пятницы каталонский клуб хочет избавиться от Умтити и еще четырех футболистов.
«Барселона» и агенты игрока ищут варианты решения этой ситуации, но на данный момент не пришли к консенсусу, пишет Mundo Deportivo.
Главная проблема – продление контракта в 2022 году, на которое пошел Умтити, чтобы помочь «Барсе» зарегистрировать Феррана Торреса. Тогда Самюэль отказался от 10% зарплаты. «Барселона» пообещала выплатить ему оставшиеся 90% от суммы, распределив платежи на четыре с половиной года, то есть до конца срока контракта. Таким образом, годовая зарплата Умтити значительно снизилась.
Теперь Умтити не хочет терять эти деньги.
Отмечается, что в новом соглашении француза прописана фиксированная сумма, при выплате которой летом 2024-го либо со стороны «Барсы», либо со стороны Умтити контракт будет расторгнут.
Ему должны денег, а он не хочет простить долг и уйти
чтобы получить деньги, нужно привезти друга, который будет рад пойти на сокращение зарплаты
часто голову травмировал?
Но Барселоне нужно как можно скорее избавиться от его зарплаты, так что этот ход не имеет смысла. А ему какая разница, где он будет получать зарплату - в запасе или ещё где-то?