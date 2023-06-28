«Барса» не может договориться с Умтити об уходе. Он не хочет терять деньги, выплату которых отсрочили ради регистрации Феррана

«Барселона» не может договориться с Самюэлем Умтити об уходе.

Ранее сообщалось, что до пятницы каталонский клуб хочет избавиться от Умтити и еще четырех футболистов.

«Барселона» и агенты игрока ищут варианты решения этой ситуации, но на данный момент не пришли к консенсусу, пишет Mundo Deportivo.

Главная проблема – продление контракта в 2022 году, на которое пошел Умтити, чтобы помочь «Барсе» зарегистрировать . Тогда Самюэль отказался от 10% зарплаты. « » пообещала выплатить ему оставшиеся 90% от суммы, распределив платежи на четыре с половиной года, то есть до конца срока контракта. Таким образом, годовая зарплата Умтити значительно снизилась.

Теперь Умтити не хочет терять эти деньги.

Отмечается, что в новом соглашении француза прописана фиксированная сумма, при выплате которой летом 2024-го либо со стороны «Барсы», либо со стороны Умтити контракт будет расторгнут.