Де Хеа станет свободным агентом. Срок его контракта с «МЮ» истекает сегодня

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа станет свободным агентом.

Срок действующего соглашения вратаря с «Манчестер Юнайтед» истекает сегодня, 30 июня. В нем была опция продления договора на один сезон. Стороны так и не договорились о продлении контракта.

Ранее стало известно, что «МЮ» отказался от условий, на которых был согласован новый контракт, предложив Де Хеа еще сильнее урезать зарплату.

В данный момент голкипер обдумывает предложение клуба. По нынешнему контракту он зарабатывал 375 000 фунтов в неделю.

Сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Давид Де Хеа не пропустил в 17 матчах АПЛ, став обладателем «Золотой перчатки» турнира. Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.

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31 комментарий

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Чёрный тюльпан
Ответ Los Galácticos
Де Хеа мог бы усилить любой итальянский гранд, там у всех вратари не очень. Возможно ему как раз и надо сменить обстановку чтобы снова вернуть былую уверенность.
У Милана и Интера отличные вратари на данный момент, но как раз вторые могут продать Онану в МЮ на место Де Хеа, однако они рассматривают подписание Трубина и Мамардашвили. Рома, Лацио, Наполи не потянут его финансово. Проще найти какого-то молодого и перспективного вратаря, которому можно будет прощать косяки, чем платить огромные деньги вроде опытному испанцу, который тоже будет привозить. Ювентусу смысла нет в этом трансфере, потому что это шило на мыло. У них свой косячник Шченсны имеется на приличной зарплате.
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QWertY
Ответ Los Galácticos
Де Хеа мог бы усилить любой итальянский гранд, там у всех вратари не очень. Возможно ему как раз и надо сменить обстановку чтобы снова вернуть былую уверенность.
Если только в Рому, по старинке тащить автобус толмача. У остальных киперы не хуже
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юра георгиевский
Ответ angry horse
Ненадежный кипер уже давно, только доит личку , будем объективны😎
Оклад конечно у него ужасно большой. Как МЮ додумалось такой положить ?! Сейчас только до них дошло и они его не продлевают.
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TaR
Неожиданно
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Тухель
Ответ юра георгиевский
Оклад конечно у него ужасно большой. Как МЮ додумалось такой положить ?! Сейчас только до них дошло и они его не продлевают.
До кого до них? МЮ это клуб в котором никто на руководящих должностях не меняется? С ним продлили в 2019 и тогда это казалось пусть и завышенной зарплатой, но вполне приемлемой в рамках МЮ
https://www.sports.ru/football/1078230691.html
И комменты на спортсе были совсем другие.
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юра георгиевский
Ответ Фарид Харисов
Я не вижу, куда Де Хеа может идти кроме МЮ, где ему даже "урезанную" зарплату и место в основе дадут. Только в ПСЖ, если те перестанут верить в Днорумму.
В Саудовской Аравии положат оклад.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ mj23.net
Ну он слил свою карьеру в кризисном МЮ, хотя мог перейти в Реал. Так что получил денежную компенсацию)
Хорошо для Реала, что не перешёл. де Хеа играет эффектно, но не эффективно, да и морально не вывозит.
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mj23.net
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Столько лет доил клуб, а как всё красиво начиналось
Ну он слил свою карьеру в кризисном МЮ, хотя мог перейти в Реал. Так что получил денежную компенсацию)
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dimamak10
Ответ Los Galácticos
Де Хеа мог бы усилить любой итальянский гранд, там у всех вратари не очень. Возможно ему как раз и надо сменить обстановку чтобы снова вернуть былую уверенность.
Еще можно перейти в средний испанский клуб где не будет важна игра ногами. На ленточке он не плох. Вытаскивал бы 5 ударов из 9ки и пропускал между ног или в ближний
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Alex_msk
Ответ Los Galácticos
Де Хеа мог бы усилить любой итальянский гранд, там у всех вратари не очень. Возможно ему как раз и надо сменить обстановку чтобы снова вернуть былую уверенность.
Меньян, Щенсны, Онана, Мерет. У Юве ее Перин в запасе есть. Прям очень не очень вратари, конечно
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Paradisemon
Ответ Чёрный тюльпан
У Милана и Интера отличные вратари на данный момент, но как раз вторые могут продать Онану в МЮ на место Де Хеа, однако они рассматривают подписание Трубина и Мамардашвили. Рома, Лацио, Наполи не потянут его финансово. Проще найти какого-то молодого и перспективного вратаря, которому можно будет прощать косяки, чем платить огромные деньги вроде опытному испанцу, который тоже будет привозить. Ювентусу смысла нет в этом трансфере, потому что это шило на мыло. У них свой косячник Шченсны имеется на приличной зарплате.
финансово завтра он будет получать 0. Или он занижает или он завершает карьеру
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kaka10
Ответ _Beast_
Дэ Хей славился своей игрой на ленточке Но прошлый сезон показал что он очень сдал На выходах вообще катастрофа Правильное решение отпустить его со всеми почестями
докатился до уровня праймовой Максименки
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Мукунку хороший
Ну может пора резать по живому..?если уйдет,МЮ не умрёт..
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llolishe
Ну тут по классике-перейдет в Ювентус и через год МЮшок выкупит Де Хеа за 170 лямов
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HI MARS
Хз что за персонажи хотят,чтобы его оставили.Сказки о том,что без Де Хеа клуб болтался бы в середине таблицы,уже не канает.В последнее время стал ассоциироваться с ляпами,эдакий Магуайр в воротах
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Максим Кокшаров
бред полный!!! хорошего кипера просираем
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Ёшимин Бональдо
свобода нужная и ему и клубу
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Los Galácticos
Де Хеа мог бы усилить любой итальянский гранд, там у всех вратари не очень. Возможно ему как раз и надо сменить обстановку чтобы снова вернуть былую уверенность.
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_Beast_
Дэ Хей славился своей игрой на ленточке
Но прошлый сезон показал что он очень сдал
На выходах вообще катастрофа
Правильное решение отпустить его со всеми почестями
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