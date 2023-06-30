Де Хеа станет свободным агентом. Срок его контракта с «МЮ» истекает сегодня

Давид Де Хеа станет свободным агентом.

Срок действующего соглашения вратаря с « » истекает сегодня, 30 июня. В нем была опция продления договора на один сезон. Стороны так и не договорились о продлении контракта.

Ранее стало известно, что «МЮ» отказался от условий, на которых был согласован новый контракт, предложив Де Хеа еще сильнее урезать зарплату.

В данный момент голкипер обдумывает предложение клуба. По нынешнему контракту он зарабатывал 375 000 фунтов в неделю.

Сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне не пропустил в 17 матчах , став обладателем «Золотой перчатки» турнира. Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.