Де Хеа станет свободным агентом. Срок его контракта с «МЮ» истекает сегодня
Давид Де Хеа станет свободным агентом.
Срок действующего соглашения вратаря с «Манчестер Юнайтед» истекает сегодня, 30 июня. В нем была опция продления договора на один сезон. Стороны так и не договорились о продлении контракта.
Ранее стало известно, что «МЮ» отказался от условий, на которых был согласован новый контракт, предложив Де Хеа еще сильнее урезать зарплату.
В данный момент голкипер обдумывает предложение клуба. По нынешнему контракту он зарабатывал 375 000 фунтов в неделю.
Сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Давид Де Хеа не пропустил в 17 матчах АПЛ, став обладателем «Золотой перчатки» турнира. Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.
https://www.sports.ru/football/1078230691.html
И комменты на спортсе были совсем другие.
Но прошлый сезон показал что он очень сдал
На выходах вообще катастрофа
Правильное решение отпустить его со всеми почестями