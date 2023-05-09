Де Хеа согласился подписать новый контракт с «МЮ» с уменьшением зарплаты

Давид Де Хеа готов подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

32-летний вратарь согласился подписать новое соглашение с английским клубом с уменьшением заработной платы, сообщает The Telegraph.

Договор также предусматривает различные бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что « » не гарантирует статус основного вратаря в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне голкипер допустил четыре результативные ошибки.