Де Хеа согласился подписать новый контракт с «МЮ» с уменьшением зарплаты
Давид Де Хеа готов подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
32-летний вратарь согласился подписать новое соглашение с английским клубом с уменьшением заработной платы, сообщает The Telegraph.
Договор также предусматривает различные бонусные выплаты.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не гарантирует Давиду Де Хеа статус основного вратаря в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне АПЛ голкипер допустил четыре результативные ошибки.
С новыми владельцами ясности нет, бюджет трансферный не ясен.
Замена вратаря - история крайне дорогая, а так-то нужен нападающий, правый защитник, центральный вместо Маги, а в идеале еще и полузащитник в старт на место Эриксена.
Далее, возможно, будут выкупать Забитцера в ротацию. Если уйдут Марсиаль и Вегорст, нужен и второй нап.
Короче нынешний ДДХ - это грусть, но позволить себе в текущих реалиях качественного вратаря в старт МЮ сейчас не может.