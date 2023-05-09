Де Хеа согласился подписать новый контракт с «МЮ» с уменьшением зарплаты

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа готов подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

32-летний вратарь согласился подписать новое соглашение с английским клубом с уменьшением заработной платы, сообщает The Telegraph.

Договор также предусматривает различные бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не гарантирует Давиду Де Хеа статус основного вратаря в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне АПЛ голкипер допустил четыре результативные ошибки.

13 комментариев

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Mekanych Red Devil
Человек, совершивший больше всего ошибок в топ-5 лигах Европы, который не может играть ногами, а также который уже ниже среднего в отбивании ударов (шот-стоппинг), не умеющий играть на выходах получает новый контракт от МЮ. Таковы стандарты сейчас в клубе. А САФ всегда говорил, что если ты перестал соответствовать стандартам, то идёшь на выход.
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Алекс Мелкумян
Ответ Mekanych Red Devil
Человек, совершивший больше всего ошибок в топ-5 лигах Европы, который не может играть ногами, а также который уже ниже среднего в отбивании ударов (шот-стоппинг), не умеющий играть на выходах получает новый контракт от МЮ. Таковы стандарты сейчас в клубе. А САФ всегда говорил, что если ты перестал соответствовать стандартам, то идёшь на выход.
Про пенали ещё не забывай, когда он как мешок картошки падает
+14
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Valentin Grabenovsky
Ответ Artemij Nikonov
Слава Богу, останется)
для соперников)
+8
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blaugrano
Звучит как будто одолжение сделал. С его-то стабильными привозами. Да, раньше он тащил МЮ, но ведь и получал за это соответствующие деньги, разве нет?
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red hikkikomori
Это большая ошибка
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sintenced
Мне кажется, в свете последних косяков он должен год бесплатно играть.
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TushcanRash
После последних матчей он ещё доплатить должен хотя бы за место на скамейке
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Donald J. Trump
Де Хеа ужасно играет ногами, очень не уверенно выходит из ворот и не умеет отбивать пенальти - а в целом он хороший парень
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TiGra
Да очевидно все.
С новыми владельцами ясности нет, бюджет трансферный не ясен.
Замена вратаря - история крайне дорогая, а так-то нужен нападающий, правый защитник, центральный вместо Маги, а в идеале еще и полузащитник в старт на место Эриксена.
Далее, возможно, будут выкупать Забитцера в ротацию. Если уйдут Марсиаль и Вегорст, нужен и второй нап.
Короче нынешний ДДХ - это грусть, но позволить себе в текущих реалиях качественного вратаря в старт МЮ сейчас не может.
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iwannahaveanick
Чемпион-2010 сказал бы про легендарного слепого вратаря
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Streetbor
обычно второму киперу платят значительно меньше, чем основному, не копейки конечно но все же. У Де Хея был оклад в 350тыс фунтов в неделю, ну вряд ли он пошел тысяч на писят в неделю.
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