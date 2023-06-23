Будущее Де Хеа в «МЮ» «под большим вопросом». Клуб может подписать Райю, Онана или Кошту

Теги Интер Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Давид Де Хеа Sky Sports Брентфорд Андре Онана Давид Райя Диогу Кошта Футбол

Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Как сообщает Sky Sports, контракт испанца с клубом заканчивается в конце июня, и новый еще не подписан. Перспективы футболиста в «МЮ» находятся «под большим вопросом», и обе стороны изучают другие доступные варианты.

Манкунианцы рассматривают возможность приобретения Давида РайиБрентфорд»), Андре Онана («Интер») или Диогу Кошты («Порту»).

Ранее сообщалось, что Де Хеа согласился подписать новый контракт с «МЮ» с уменьшением зарплаты.

В АПЛ-2022/23 голкипер провел наибольшее число сухих матчей и получил «Золотую перчатку». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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e.davidych
Из всех перечисленных, нравится только Райа. Давид, конечно, легенда клуба, но стоит признать, что с бесконечными выносами мяча в аут, футбол Тен Хага в МЮ не построить.
+7
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+6
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Амин Чич
На моей памяти вратари МЮ, которые были в своих странах лучшими, но подвергались серьезной критики:
Бартез
Боснич
Давид
Я понимаю, что все хотят нового Шмейхеля, но....надо работать, искать
+1
0
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Александр Зубков
Ответ Амин Чич
На моей памяти вратари МЮ, которые были в своих странах лучшими, но подвергались серьезной критики: Бартез Боснич Давид Я понимаю, что все хотят нового Шмейхеля, но....надо работать, искать
Да и новый Шмейхель, который Каспер- уже не новый. А лет 7 назад мог бы в воротах МЮ играть.
+2
-1
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alex fedun
Ответ LaffyTaffy
В Вагнер давай Давид
ты уже там??
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