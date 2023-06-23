Будущее Де Хеа в «МЮ» «под большим вопросом». Клуб может подписать Райю, Онана или Кошту

Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Как сообщает , контракт испанца с клубом заканчивается в конце июня, и новый еще не подписан. Перспективы футболиста в « » находятся «под большим вопросом», и обе стороны изучают другие доступные варианты.

Манкунианцы рассматривают возможность приобретения (« »), («Интер») или Диогу Кошты («Порту»).

Ранее сообщалось, что Де Хеа согласился подписать новый контракт с «МЮ» с уменьшением зарплаты.

В АПЛ-2022/23 голкипер провел наибольшее число сухих матчей и получил «Золотую перчатку». С его статистикой можно ознакомиться здесь.