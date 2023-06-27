Давид Де Хеа может не продлить контракт с «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение вратаря с «МЮ» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, «МЮ» отказался от условий, на которых был согласован новый контракт, предложив Де Хеа еще сильнее урезать зарплату. В данный момент голкипер обдумывает предложение клуба. По нынешнему контракту он зарабатывал 375 000 фунтов в неделю.

Сообщается, что интерес к Де Хеа проявляют клубы из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Давид Де Хеа не пропустил в 17 матчах АПЛ, став обладателем «Золотой перчатки» турнира. Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.