«МЮ» предложил Де Хеа урезать зарплату еще больше по новому контракту. Вратарь обдумывает этот вариант, его соглашение истекает 30 июня

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Давид Де Хеа может не продлить контракт с «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение вратаря с «МЮ» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, «МЮ» отказался от условий, на которых был согласован новый контракт, предложив Де Хеа еще сильнее урезать зарплату. В данный момент голкипер обдумывает предложение клуба. По нынешнему контракту он зарабатывал 375 000 фунтов в неделю.

Сообщается, что интерес к Де Хеа проявляют клубы из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Давид Де Хеа не пропустил в 17 матчах АПЛ, став обладателем «Золотой перчатки» турнира. Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.

 

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28 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
ДеГея и 10% своей зарплаты не отрабатывает. Самый переоценённый вратарь, в истории футбола
По вашему никнейму видно, что вы во вратарях разбираетесь примерно на 0%
+40
-4
+36
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QWertY
Слейте его уже
+17
-9
+8
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Да, та самая летучая мышь
Ответ Shikari
Челси вратаря ищет, на Маунта не меняют ещё?
Собрать каре с испанских вратарей?)
+5
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Shikari
Челси вратаря ищет, на Маунта не меняют ещё?
+3
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Samurai99
Ответ Александр Колосов
Это предсказуемо. Тен Хаг ищет нового вратаря, который будет номер 1. Держать на лавке Де Хеа с его зарплатой это глупо, при всем уважении к его заслугам. Либо понижение зп, либо бесплатная аренда в Атлетико или любой около топ клуб.
Какая аренда? Он просто уйдет и все, у него контракт заканчивается этим летом
+4
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ QWertY
Слейте его уже
Пускай ещё долго огорчает фанатов МЮ своими бесконечными привозами, и смешит остальные 19 команд АПЛ :)
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DavidRobertJosephBeckham
Хочет денег - пусть едет в СА, а в МЮ будет Онана.
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Cearvm
У Де Хеа один из крупнейших контрактов в лиге, что не вполне соответствует его статусу в новом проекте. Если МЮ и оставит испанца, то с сильным понижением.
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Иван Шуткин
С таким количеством фэйлов, вообще не заслуживает быть среди высокоплачиваемых игроков команды.
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QWertY
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Пускай ещё долго огорчает фанатов МЮ своими бесконечными привозами, и смешит остальные 19 команд АПЛ :)
Фанк бчк больше и не надо)
+2
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red_devils
Ответ Streetbor
Зачем его вообще оставлять, когда есть другие в наличии. Плюс собираетесь подписать нового, подходящего для ЭТХ.
кто есть "в наличии"?
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Александр Колосов
Это предсказуемо. Тен Хаг ищет нового вратаря, который будет номер 1. Держать на лавке Де Хеа с его зарплатой это глупо, при всем уважении к его заслугам. Либо понижение зп, либо бесплатная аренда в Атлетико или любой около топ клуб.
+5
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Знаток Спорта
375 000 фунтов - это на самом деле развод на уровне Магуайера. Посмотрите сколько зарабатывает топовые киперы. Де Хеа последние 5 лет играет ниже чем средний кипер АПЛ
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Andrey S
Однозначно надо ему уходить из МЮ
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Born is the King
Уже незнают как его выкинуть
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United_LP
Де Хеа добротный вратарь. Просто не совсем подходит для игры в футбол ЭТХ. На пике на ленте равных не было ему. Сохранить для ротации с урезанием ЗП - отличный вариант.
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The Best
Ответ Shikari
Челси вратаря ищет, на Маунта не меняют ещё?
В таком случае пусть лучше Кепа играет)
Не нужен нам ваш Де Хея,да и врт Челси будет искать в последнюю очередь.
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