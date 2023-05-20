Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2022/23. Вратарь «МЮ» не пропустил в 17 матчах лиги

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Давид Де Хеа Ник Поуп Алиссон Аарон Рэмсдейл Футбол

Давид Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23.

В 37-м туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0. Де Хеа провел 17-й сухой матч в текущем сезоне АПЛ и стал единоличным лидером лиги по этому показателю.

Претендовавшие на приз АлиссонЛиверпуль»), Ник Поуп («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал») уже не смогут догнать вратаря «Манчестер Юнайтед».

Де Хеа становился обладателем «Золотой перчатки» в сезоне-2017/18 – тогда он не пропустил в 18 матчах АПЛ. В сезоне-2022/23 голкиперу осталось провести в АПЛ 2 матча.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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65 комментариев

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CyberUnited
Удивительно, пропустил 0 в 18 играх, и 41 в остальных 18 играх.
+205
-2
+203
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Today I feel Qatari
Всегда буду приводить этот парадоксальный пример когда буду вести аргументированный спор о преимуществе продвинутой статистики над обычной
+108
-6
+102
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Фанат Лионеля Месси
Ответ CyberUnited
Удивительно, пропустил 0 в 18 играх, и 41 в остальных 18 играх.
Ну там от одного Ливера с Ман Сити 13 в 2 матчах
+64
-3
+61
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Арсен Талант-Уулу
выиграть перчатку с Магуайром в составе дорогого стоит
+43
-3
+40
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Vladzislav Zhurkevich
при этом является одним из самых косячных киперов сезона))
+40
-5
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Today I feel Qatari
Ответ Чёрный тюльпан
А 4 Золотых перчатки у Харта тебя ранее не смущали? Столько же, сколько и у Чеха (оба рекордсмены АПЛ). Де Хеа отдыхает на его фоне просто.
Меня вообще смущает концепт давать приз лучшему вратарю сезона тупо за сухари. Отдает 19 веком, когда статистику по другому считать не умели. Понятно, что традиции и все дела, но все же
+31
-8
+23
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Чёрный тюльпан
Ответ Today I feel Qatari
Всегда буду приводить этот парадоксальный пример когда буду вести аргументированный спор о преимуществе продвинутой статистики над обычной
А 4 Золотых перчатки у Харта тебя ранее не смущали? Столько же, сколько и у Чеха (оба рекордсмены АПЛ). Де Хеа отдыхает на его фоне просто.
+24
-6
+18
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Рад очень за него!!!!!
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sayemlo
привозила получает золотую перчатку
+19
-6
+13
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Леха Л
Ответ CyberUnited
Удивительно, пропустил 0 в 18 играх, и 41 в остальных 18 играх.
и 13 залетели в двух из этих 18
+12
-1
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Ksandvankneshas
Ответ Арсен Талант-Уулу
выиграть перчатку с Магуайром в составе дорогого стоит
Только и всего что в составе. 672 минуты в АПЛ у него всего лишь. Это намного меньше, чем у остальных цз МЮ
+9
-1
+8
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Direct free kick
Ответ Alex Alex
жесть конечно. Такой дырявый косячный вратарь и такой важный приз. Как так получилось
Тебя же устраивал Виктор Балбес с кучей трофеев имени Заморы
+7
0
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CyberUnited
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ну там от одного Ливера с Ман Сити 13 в 2 матчах
13) +4 от Брентфорда, получается 17 в 3 играх, и 24 в остальных 33))
+7
0
+7
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Today I feel Qatari
Ответ Direct free kick
Патрисиу в Роме 33 гола пропустил при xg 25-26. С этим как быть?
Купить Жузе нормального вратаря
+9
-2
+7
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red hikkikomori
На этой хорошей ноте попрощаться бы с ним, но увы ...
+10
-4
+6
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Direct free kick
Ответ Today I feel Qatari
Всегда буду приводить этот парадоксальный пример когда буду вести аргументированный спор о преимуществе продвинутой статистики над обычной
Патрисиу в Роме 33 гола пропустил при xg 25-26. С этим как быть?
+6
-1
+5
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Екн Лор
Такую золотую перчатку только к паху прикладывать)
мартинес подумал так же))
отбивал на чм 50% ударов, зато лучший вратарь)
+4
0
+4
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dimsake77@gmail.com
17 сухих матчей,не 18
+4
-1
+3
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Buba
Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю. и этому топу манки хотят зп понизить. просто позор 7 хагу!
Однозначно, памятник на ОТ надо ставить 😎.
+3
0
+3
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MU-SAF. Scorp.
Ответ sayemlo
привозила получает золотую перчатку
И сколько он привёз??
В начале сезона были ошибки из-за нового стиля и в конце из-за усталости!
А весь сезон он провел на высоком уровне !!
Лучший вратарь лиги, а налетело "доброжелателей " что только плохое и видят !!
Хейтите остальных 19 вратарей основы, они ХУЖЕ Давида !! ))))
+7
-4
+3
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Arman FCSM
Надо бы и для Маги приз придумать. В награде Де Хеи есть и его заслуга
+2
0
+2
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EnzoAmatera
Очень удивительно
+2
0
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Konstantin Meerov
Ответ red hikkikomori
На этой хорошей ноте попрощаться бы с ним, но увы ...
и кого брать ему на замену?
+2
0
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Garrincha_the best
Ну не знаю...про 7 банок от Ливера все забыли что ли уже?
+6
-4
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Kalb Schulz
Легендарен
+4
-2
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