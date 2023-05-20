Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2022/23. Вратарь «МЮ» не пропустил в 17 матчах лиги

Давид Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23.

В 37-м туре « » обыграл «Борнмут» со счетом 1:0. Де Хеа провел 17-й сухой матч в текущем сезоне АПЛ и стал единоличным лидером лиги по этому показателю.

Претендовавшие на приз (« »), («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал») уже не смогут догнать вратаря «Манчестер Юнайтед».

становился обладателем «Золотой перчатки» в сезоне-2017/18 – тогда он не пропустил в 18 матчах АПЛ. В сезоне-2022/23 голкиперу осталось провести в АПЛ 2 матча.

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