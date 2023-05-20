Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2022/23. Вратарь «МЮ» не пропустил в 17 матчах лиги
Давид Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23.
В 37-м туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0. Де Хеа провел 17-й сухой матч в текущем сезоне АПЛ и стал единоличным лидером лиги по этому показателю.
Претендовавшие на приз Алиссон («Ливерпуль»), Ник Поуп («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал») уже не смогут догнать вратаря «Манчестер Юнайтед».
Де Хеа становился обладателем «Золотой перчатки» в сезоне-2017/18 – тогда он не пропустил в 18 матчах АПЛ. В сезоне-2022/23 голкиперу осталось провести в АПЛ 2 матча.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
отбивал на чм 50% ударов, зато лучший вратарь)
В начале сезона были ошибки из-за нового стиля и в конце из-за усталости!
А весь сезон он провел на высоком уровне !!
Лучший вратарь лиги, а налетело "доброжелателей " что только плохое и видят !!
Хейтите остальных 19 вратарей основы, они ХУЖЕ Давида !! ))))