«Бавария» объявила об уходе Канселу и Блинда
«Бавария» объявила об уходе Жоау Канселу и Дэйли Блинда.
Канселу присоединился к «Баварии» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Манчестер Сити» с правом выкупа за 70 миллионов евро. Мюнхенцы не активировали опцию выкупа. Защитник вернулся в «Ман Сити».
Блинд перешел в «Баварию» из «Аякса» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона. Мюнхенский клуб решил не продлевать с ним соглашение.
Канселу провел в составе «Баварии» 15 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
Блинд провел за «Баварию» 4 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Статистка футболиста доступна здесь.
+ еще чашку немецкую добавил!
Он никогда быстрым не был, а теперь и ещё замедлился, и, видимо, с большой вероятностью на серьёзном уровне мы его уже не увидим, но карьера славная. Сотка матчей за сборную, футболист года Голландии 2014, между прочим, ну и в целом, знатно пофутболил человек, батя должен быть горд.