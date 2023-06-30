«Бавария» объявила об уходе Канселу и Блинда

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Дэйли Блинд Жоау Канселу Футбол

«Бавария» объявила об уходе Жоау Канселу и Дэйли Блинда.

Канселу присоединился к «Баварии» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Манчестер Сити» с правом выкупа за 70 миллионов евро. Мюнхенцы не активировали опцию выкупа. Защитник вернулся в «Ман Сити».

Блинд перешел в «Баварию» из «Аякса» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона. Мюнхенский клуб решил не продлевать с ним соглашение.

Канселу провел в составе «Баварии» 15 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

Блинд провел за «Баварию» 4 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Статистка футболиста доступна здесь.

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17 комментариев

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Никита Лобанок
Ответ ман сити фейк
Конфликтный португал остался без требла в итоге
Он был в заявке и сыграл за Сити в ЛЧ, КА и АПЛ, так что требл при нем :)
+ еще чашку немецкую добавил!
+14
-1
+13
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Gündoğan
Ответ Aidos9419
Блинд хоть один матч выходил играть в старте? Похоже ему лучше вернуться в Голландию, в Аякс
Зато чемпионом стал)
+12
-1
+11
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Aidos9419
Блинд хоть один матч выходил играть в старте? Похоже ему лучше вернуться в Голландию, в Аякс
+7
-2
+5
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Арсен Талант-Уулу
Ответ ман сити фейк
Конфликтный португал остался без требла в итоге
Остался с треблом)))
+4
0
+4
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Эксперт Спортс
Спасибо спортс благодаря вам я узнал где Блинд
+4
-1
+3
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ɔculpa
Ответ Aidos9419
Блинд хоть один матч выходил играть в старте? Похоже ему лучше вернуться в Голландию, в Аякс
Один матч точно в старте выходил, против Гладбаха, провёл неплохой первый тайм, но в итоге сначала один гол пришёл из его зоны, а во втором тайме всё было ещё хуже, ну и после этого Дейли, кажется, только в одной игре ещё на несколько минут в концовке вышел поиграть и всё.
Он никогда быстрым не был, а теперь и ещё замедлился, и, видимо, с большой вероятностью на серьёзном уровне мы его уже не увидим, но карьера славная. Сотка матчей за сборную, футболист года Голландии 2014, между прочим, ну и в целом, знатно пофутболил человек, батя должен быть горд.
+2
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klycewnurmyrat2008@gmail.com
Я вообще не знал что Канселу на аренде
+1
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+1
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Evgeniy Bagel
Ответ HI MARS
Вспоминаю зимние комменты о том что Канселу топ и что его будет хотеть каждый)Непростой тип оказался
Канселу топ, но он не под каждого тренера и не под каждую схему
+3
-2
+1
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ɔculpa
Ответ DolJun
блинда вообще не понятно зачем брали, наверное придется возвращаться ему обратно в аякс юнайтед
Сломался Эрнандес, Блинд так же мог закрыть центр и левый край, где Лукас и играл. Взяли опытного неконфликтного чела за бесценок на небольшую зп, ничего не потеряли в целом, но Дейли, видимо, с ярмарки уже поехал, в Мюнхене воспрять ему не удалось.
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Запасной Канал Бобра
Ответ HI MARS
Вспоминаю зимние комменты о том что Канселу топ и что его будет хотеть каждый)Непростой тип оказался
Он реально выглядил великолепно, Бавария просто решила что у нее другие приоритеты а-ля ЦФ, ЦЗ и возможно 6-ка
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Mega• Battman
Ответ HI MARS
Вспоминаю зимние комменты о том что Канселу топ и что его будет хотеть каждый)Непростой тип оказался
какой же глупый. кансело топ. 15 матчей и не во всех старте, сделал 5 результативных действий, для правого защитника это норм . при этом нагельсман не рвался выпускать его каждый матч в старте. вспомни матчи ЛЧ 3 примеру.
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Javelin Himars
Ответ ман сити фейк
Конфликтный португал остался без требла в итоге
4 трофея в итоге
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Zieppi
Ответ Эксперт Спортс
Спасибо спортс благодаря вам я узнал где Блинд
Где БЫЛ Блинд.
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