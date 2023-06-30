«Бавария» объявила об уходе Канселу и Блинда

«Бавария» объявила об уходе Жоау Канселу и Дэйли Блинда.

присоединился к «Баварии» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Манчестер Сити» с правом выкупа за 70 миллионов евро. Мюнхенцы не активировали опцию выкупа. Защитник вернулся в « ».

Блинд перешел в «Баварию» из «Аякса» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона. Мюнхенский клуб решил не продлевать с ним соглашение.

Канселу провел в составе «Баварии» 15 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

Блинд провел за «Баварию» 4 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Статистка футболиста доступна здесь.