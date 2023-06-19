Пеп и Лапорта вместе поужинали в Барселоне в воскресенье. Они отметили успехи «Барсы» и «Сити» в прошедшем сезоне

Жоан Лапорта и Пеп Гвардиола провели встречу в одном из ресторанов «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, главный тренер « » и президент «Барселоны» вместе с семьями и друзьями провели совместный ужин в воскресенье. Лапорта и Гвардиола отпраздновали успехи «Манчестер Сити» и «Барселоны» в прошедшем сезоне.

Отмечается, что на встрече также обсуждалось будущее , который может перейти в «Барселону» свободным агентом и , который, вероятнее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.

и спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн намеревались выступить перед прессой в понедельник и ответить на вопросы о составе и трансферах клуба. Пеп также примет участие в турнире по гольфу.

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