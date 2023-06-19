Пеп и Лапорта вместе поужинали в Барселоне в воскресенье. Они отметили успехи «Барсы» и «Сити» в прошедшем сезоне

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Чики Бегиристайн Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Жоау Канселу Футбол

Жоан Лапорта и Пеп Гвардиола провели встречу в одном из ресторанов «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, главный тренер «Манчестер Сити» и президент «Барселоны» вместе с семьями и друзьями провели совместный ужин в воскресенье. Лапорта и Гвардиола отпраздновали успехи «Манчестер Сити» и «Барселоны» в прошедшем сезоне.

Отмечается, что на встрече также обсуждалось будущее Илкая Гюндогана, который может перейти в «Барселону» свободным агентом и Жоау Канселу, который, вероятнее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Пеп Гвардиола и спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн намеревались выступить перед прессой в понедельник и ответить на вопросы о составе и трансферах клуба. Пеп также примет участие в турнире по гольфу.

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16 комментариев

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alexis2020
Ответ Altim
Финансовые возможности тоже "немного разные".
Трансферы Барсы прошлым летом: Левандовски, Рафинья, Кессье, Кристенсен, Кунде
Трансферы Сити прошлым летом: Аканджи, Филлипс
+11
-1
+10
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Altim
Ответ Ебздрогыч
Все-таки немного разные успехи у клубов в этом сезоне...
Финансовые возможности тоже "немного разные".
+12
-3
+9
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arslankolesov71@gmail.com
Я думаю немного отличаются успехи барсы и сити
0
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Дамир Байназаров
Ответ Ебздрогыч
Все-таки немного разные успехи у клубов в этом сезоне...
и?
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0
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alexis2020
Ответ Stivi M.D.
А Холланда видимо аист принес
Точно, Холанд же ещё.
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ alexis2020
Трансферы Барсы прошлым летом: Левандовски, Рафинья, Кессье, Кристенсен, Кунде Трансферы Сити прошлым летом: Аканджи, Филлипс
Вы путаете понятия «финансовые возможности» и «финансовые затраты». К тому же сделать выборку в одно трансферное окно – совсем не показатель.
0
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