Гвардиола отрицает, что не отпустил Канселу в «Барсу»: «Нам было все равно, хоть в «МЮ». Жоау перешел в «Баварию» потому, что она его хотела. От «Барсы» предложений не было»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Жоау Канселу Футбол

Пеп Гвардиола отрицает, что блокировал переход Жоау Канселу в «Барселону».

Ранее главный тренер «блауграны» Хави заявил, что «Манчестер Сити» не позволил игроку переехать в Испанию. До этого сообщалось, что решение принято лично Гвардиолой.

«Хави дезинформировали. Это далеко от действительности.

Мы решили, что Жоау должен уйти, и нам было все равно, куда он уйдет, хоть в «Манчестер Юнайтед», к нашим соперникам.

Я не говорю, что кто-то соврал Хави, но утверждаю, что его дезинформировали. Жоау перешел в «Баварию» потому, что «Бавария» его хотела. От «Барселоны» предложения мы не получили», – сказал Гвардиола.

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19 комментариев

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Roman
Лапорта опять лапши на уши навешал Хави и всем наивным фанам Барсы, которые до сих пор верят этому прохиндею
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Pushkin_CR7
Лапорта😜
+18
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Black Phoenix
Уровень токсичности внутри Барсы поражает. Все эти трансферные сплетни, слухи недостоверные, искажения фактов - хуже жёлтой прессы прямо.
+12
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+10
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XavIniesta2008-2015
Это же надо так Пепа задрать, что тебя готовы конкурентам слить
+1
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Mr@k
Рычагов не хватило
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IM
Уже написали, что агент Канселу Мендеш сообщил Барселоне, что Сити его не отпускает в Барсу. В итоге ушел туда, куда выгоднее было Мендешу
+1
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QWertY
Уже в который раз замечено, что все кто связаны с нынешним бчк нагло врут в прессе. Даже Гвардиолы в шоке от этого)
+3
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Gio Vasadze
Ему не соврали, его дезинформировали. Не путайте
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Алекс Самойлов
Ответ Roman
Лапорта опять лапши на уши навешал Хави и всем наивным фанам Барсы, которые до сих пор верят этому прохиндею
и Лапорта тоже плохой ???
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David Aprasidze
Ответ damondiamond
хоть в МЮ - интересно, как фанаты Сити восприняли бы переход, хотя Пепу на это все равно, он только на зарплатке
Бывший игрок МЮ ведь отыграл за Сити в финале и ничего
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Artem Alexeev
Ответ David Aprasidze
Бывший игрок МЮ ведь отыграл за Сити в финале и ничего
кто? прикл про Лукаку?
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Bazilic
Ответ Black Phoenix
Уровень токсичности внутри Барсы поражает. Все эти трансферные сплетни, слухи недостоверные, искажения фактов - хуже жёлтой прессы прямо.
Токсичность?)
В клубе впервые за много лет все спокойно
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Bazilic
Ответ <~Inter~>
Так очевидно же было. Сити был нужен клуб который сможет его выкупить, а это не про нынешнюю Барсу
Давно Бавария выкупала кого-то из аренд?)
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