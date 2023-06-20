Гвардиола отрицает, что не отпустил Канселу в «Барсу»: «Нам было все равно, хоть в «МЮ». Жоау перешел в «Баварию» потому, что она его хотела. От «Барсы» предложений не было»

Пеп Гвардиола отрицает, что блокировал переход Жоау Канселу в «Барселону».

Ранее главный тренер «блауграны» Хави заявил, что « » не позволил игроку переехать в Испанию. До этого сообщалось, что решение принято лично .

«Хави дезинформировали. Это далеко от действительности.

Мы решили, что должен уйти, и нам было все равно, куда он уйдет, хоть в «Манчестер Юнайтед», к нашим соперникам.

Я не говорю, что кто-то соврал , но утверждаю, что его дезинформировали. Жоау перешел в «Баварию» потому, что « » его хотела. От «Барселоны» предложения мы не получили», – сказал Гвардиола.