Из-за задержания Гальтье назначение Энрике в «ПСЖ» могут отложить на несколько дней. Клуб еще не расторг контракт с нынешним тренером

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Луис Энрике Кристоф Гальтье Футбол

Задержание Кристофа Гальтье может помешать скорому назначению Луиса Энрике в «ПСЖ».

Сегодня тренера парижан задержала полиция по делу о возможном расизме в период его работы в «Ницце».

По информации RMC Sport, произошедшее стало сюрпризом для «ПСЖ». Эта ситуация может повлиять на назначении Луиса Энрике, так как парижане все еще не расторгли контракт с Гальтье.

Из-за происшествия объявление о назначении испанца может быть отложено на несколько дней.

Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану. Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Гальтье с сыном задержала полиция – из-за обвинений в расизме. Что вообще происходит?

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22 комментария

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Саша Пушкин
Ответ igls54
Тихое помешательство
Почему бы Гальтье не возглавить Спартак и схорониться в Москве, аки Промес?
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Black Phoenix
Причём никого КОНКРЕТНОГО Гальтье не оскорблял. Просто высказал своё личное видение картины внутри клуба в неформальной обстановке. И за это три года светит?
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igls54
Тихое помешательство
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Михаил Хромаков
Ответ Саша Пушкин
Почему бы Гальтье не возглавить Спартак и схорониться в Москве, аки Промес?
поздно советуете, его уже повязали)
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Дмитрий
Ответ Black Phoenix
Причём никого КОНКРЕТНОГО Гальтье не оскорблял. Просто высказал своё личное видение картины внутри клуба в неформальной обстановке. И за это три года светит?
Конечно. Вот если бы он городские улицы разносил в хлам, жег машины и грабил магазины, то ничего бы не было
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ARIGAMI ARIGAMI
У ФК Бутырка появился главный тренер
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Собиратель хаоса
Специально загуглил Уголовный кодекс Франции. Там реально есть статья 225 с большим количеством подпунктов, называется "Дискриминация". Конкретно Галатье шьют 225-18. Так что все похоже на правду.
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gukmamop
так я и думал, это заговор
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LaffyTaffy
Идеальный тренер для Спартака. Очистит цвета клуба от черного
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igls54
Ответ Геннадий Тимченко
зенит предоставит гражданство❓
Комментарий удален пользователем
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Тухель
Ответ Talgat Ergeshov
псж - единственная команда,которая сначала понакупает игроков,только потом назначает тренера,которому потом они не нужны)))
Только любители скобок думают что если тренер официально не назначен, то с ним нельзя обсудить кого он хочет видеть в команде, а кого нет. Да и многие трансферы ведутся месяцами, а иногда и годами и ждать пока тренер официально приступит к должности никто не будет. Энрике может стать официально тренером ПСЖ например в августе и по твоей идиотской логике до этого момента ПСЖ никого не должен подписывать и их новые игроки должны пропускать предсезонку?
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OldRedWhite
Ответ igls54
Тихое помешательство
Похоронить его живьем в одном гробу вместе с малолетним преступником , из-за которого вся Франция теперь стоит на ушах !
И обязательно горсть земли с могилы святого Флойда !
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Dizzod
Ответ Саша Пушкин
Почему бы Гальтье не возглавить Спартак и схорониться в Москве, аки Промес?
ему цвет Промеса не нравится.
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timerassl
Ответ Пирс Морган
Вот это да, целый год расизмом занимался
Пирс, не знал что вы владеете русским языком!
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