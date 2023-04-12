Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной. Тренер «ПСЖ» получил около 5000 сообщений и звонков

«ПСЖ» предоставил Кристофу Гальтье и его семье охрану из-за поступающих тренеру угроз.

Сегодня стало известно, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Как сообщает RMC Sport, Гальтье после этого получил около 5000 звонков и сообщений, в числе которых были явные угрозы убийством. В связи с этим клуб обеспечил тренеру и его семье защиту.

намерен обратиться в суд в связи с «оскорбительными и клеветническими заявлениями», сделанными насчет него. « » поставлен в известность.

Тем временем парижский клуб проводит собственное расследование.