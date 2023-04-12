Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной. Тренер «ПСЖ» получил около 5000 сообщений и звонков

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция происшествия Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» предоставил Кристофу Гальтье и его семье охрану из-за поступающих тренеру угроз.

Сегодня стало известно, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Как сообщает RMC Sport, Гальтье после этого получил около 5000 звонков и сообщений, в числе которых были явные угрозы убийством. В связи с этим клуб обеспечил тренеру и его семье защиту.

Гальтье намерен обратиться в суд в связи с «оскорбительными и клеветническими заявлениями», сделанными насчет него. «ПСЖ» поставлен в известность.

Тем временем парижский клуб проводит собственное расследование.

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84 комментария

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Lazizbek Gulyamov
Ответ Екн Лор
5000 звонков с угрозами от фанатов "самой мирной религии"
Что за бред? Тебе сказали что эти 5000 именно мусульмане? Хотя вам все гнать на религию
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Ваня-председатель
Ответ Александр Александровский
Ну почему же?Гризманн,Жиру,Тео,Павар.Хотя в общем вы правы.
А что, Тео белый?
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Jii Gee
Уже и сказать ничего нельзя да?
А тебе сказали что это именно мусульманы? А друг негры? А вам просто гнать на религию.
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alwes
Ответ El Fenomeno 9️⃣
А потом чуреки ещё и обижаются почему это их чурками называют🙈
А вас свиньями, без обид.
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космонавт на дереве
Ответ NickN
Ты даже в суть конфликта не вникаешь. Уже столько материала есть на эту тему. Выше расписал. Перед кем оправдываться? Перед тем, кто просто не разобравшись в ситуации влез и вставил свои пять копеек? Ты все еще послан, подтягивай матчасть.
Текст новости:
"Сегодня стало известно, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман»."

Твои слова:
"Человека, который переживает за свой родной город, и который высказывается за решение проблемы миграционного кризиса, начинают травить"

Вот и вся суть
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Роман Ижевский
Тренер абсолютно прав, сборная Франции по футболу это позорище - 10 афрофранцузов и только 1 вратарь белый!
Повлияло ли этот фактор им взять ЧМ 2018?
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alwes
Ответ Екн Лор
5000 звонков с угрозами от фанатов "самой мирной религии"
сотни миллионов убитых людей, самых " правых и славных" религий.
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Pikachu Pikachu
Ответ T622222
А ха ха сами притащили этих мирных в Париж они теперь там правят баллом
Да не боись, путин уже сказал, что рабочих рук не хватает. Это значит больше узбеков и таджиков
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El Fenomeno 9️⃣
А потом чуреки ещё и обижаются почему это их чурками называют🙈
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Александр Никитин
больше блм
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Александр Никитин
Ответ Umar Rieltor
если не эти негры то Франция была бы середнячком
ну и не умерли бы поди
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NickN
Ответ космонавт на дереве
"французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман»." ну и что скажешь в своё оправдание?
Ты даже в суть конфликта не вникаешь. Уже столько материала есть на эту тему. Выше расписал. Перед кем оправдываться? Перед тем, кто просто не разобравшись в ситуации влез и вставил свои пять копеек? Ты все еще послан, подтягивай матчасть.
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дело не в религии, а в людях
Нормально тебе накидали, хотя адекватно высказался🤷‍♂️
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космонавт на дереве
Ответ NickN
Вася, ты новость читал или просто пришел свои пять копеек вставить? Если второе - то иди на ***.
"французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман»."

ну и что скажешь в своё оправдание?
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Umar Rieltor
если не эти негры то Франция была бы середнячком
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Davron Tashkenbaev
Ответ Екн Лор
5000 звонков с угрозами от фанатов "самой мирной религии"
Кто сказал что мусульмане ему грозили?! Вот от негров этого можно ожидать
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Александр Александровский
Ответ Роман Ижевский
Тренер абсолютно прав, сборная Франции по футболу это позорище - 10 афрофранцузов и только 1 вратарь белый!
Ну почему же?Гризманн,Жиру,Тео,Павар.Хотя в общем вы правы.
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NickN
Ответ mutsulhanov@icloud.com
А когда сборная где 10 темнокожих выиграли для сборной чм это нормально
Неважно у кого какой цвет кожи. Важно то, что мы не знаем, что сказал человек на самом деле. Все что нам известно - это слова бывшего коллеги, который (вполне вероятно) имел интерес Гальтье подставить. Эта история со слов ОДНОГО (!!!) человека, без свидетелей, без пруфов. Зато сразу общественное порицание, звонки, угрозы убийством, потеря работы! И это еще ничего не доказано и даже суда не было! Вот что ненормально.
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Jii Gee
Ответ Umar Yunuszoda
Ну что ты предлагаешь убивать оскорблять унижать Мусульманам это хорошо когда Мусульманин что-то делать сразу террорист плохая религия и т.д какой привет такой ответ получишь
Уже и сказать ничего нельзя да?
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Misson
Ответ Роман Ижевский
Тренер абсолютно прав, сборная Франции по футболу это позорище - 10 афрофранцузов и только 1 вратарь белый!
Как говорится "любишь кататься, люби и саночки возить". В исторической науке это называется "причинно-следственные связи".
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mutsulhanov@icloud.com
Ответ NickN
Очередное проявление толерантного европейского общества во всей красе. Человека, который переживает за свой родной город, и который высказывается за решение проблемы миграционного кризиса, начинают травить. Что дальше? Будем в Париже сносить Эйфелеву башню и на ее месте возводить мечеть в качестве покаяния на личные деньги Гальтье?
А когда сборная где 10 темнокожих выиграли для сборной чм это нормально
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mutsulhanov@icloud.com
Ответ Екн Лор
5000 звонков с угрозами от фанатов "самой мирной религии"
А причем тут религия ?там и темнокожих касается ,или у тебя комплексы
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NickN
Ответ космонавт на дереве
Галатье - "мне не нравится что в команде много чёрных и мусульман" Конченый ****** - "он просто переживает за свой родной город, и высказывается за решение проблемы миграционного кризиса"
Вася, ты новость читал или просто пришел свои пять копеек вставить? Если второе - то иди на ***.
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Umar Yunuszoda
Ответ Jii Gee
Самая мирная религия.
Ну что ты предлагаешь убивать оскорблять унижать Мусульманам это хорошо когда Мусульманин что-то делать сразу террорист плохая религия и т.д какой привет такой ответ получишь
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космонавт на дереве
Ответ NickN
Очередное проявление толерантного европейского общества во всей красе. Человека, который переживает за свой родной город, и который высказывается за решение проблемы миграционного кризиса, начинают травить. Что дальше? Будем в Париже сносить Эйфелеву башню и на ее месте возводить мечеть в качестве покаяния на личные деньги Гальтье?
Галатье - "мне не нравится что в команде много чёрных и мусульман"
Конченый ****** - "он просто переживает за свой родной город, и высказывается за решение проблемы миграционного кризиса"
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