Неймара могут оштрафовать на 1 млн долларов из‑за нарушений при строительстве особняка в Бразилии

Неймара могут оштрафовать на 1 млн долларов в Бразилии.

Дело в том, что особняк форварда «ПСЖ» в 130 километрах от Рио-де-Жанейро строился «без разрешения природоохранных органов», заявили в мэрии.

Власти обнаружили «различные экологические нарушения», включая отвод водного пути и несанкционированный забор воды из реки. Они также зафиксировали несанкционированные раскопки, перемещение земли, камней и скал, а также использование пляжного песка без разрешения.

«Следующим шагом будет оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который, по оценкам и с учетом нанесенного экологического ущерба, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 млн долларов – Sports.ru)», – заявили в мэрии.

Отец футболиста, Неймар-старший, был на месте во время инспекции. В опубликованных видео он спорил с чиновниками.