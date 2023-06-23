Неймара могут оштрафовать на 1 млн долларов из‑за нарушений при строительстве особняка в Бразилии

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника происшествия Неймар Неймар да Силва деньги Футбол

Неймара могут оштрафовать на 1 млн долларов в Бразилии.

Дело в том, что особняк форварда «ПСЖ» в 130 километрах от Рио-де-Жанейро строился «без разрешения природоохранных органов», заявили в мэрии.

Власти обнаружили «различные экологические нарушения», включая отвод водного пути и несанкционированный забор воды из реки. Они также зафиксировали несанкционированные раскопки, перемещение земли, камней и скал, а также использование пляжного песка без разрешения.

«Следующим шагом будет оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который, по оценкам и с учетом нанесенного экологического ущерба, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 млн долларов – Sports.ru)», – заявили в мэрии.

Отец футболиста, Неймар-старший, был на месте во время инспекции. В опубликованных видео он спорил с чиновниками.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
бразильское казино вспомнило о нём через закон
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Неймар так же посмеёмся, как когда 1млн а покер проиграл. У него их сотни
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Tryapyshko
Чпокаться без презиков нельзя, воду из реки забирать нельзя, быть главной звездой в команде нельзя. Капец не завидую ему.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
Ответ Alexander Tryapyshko
Чпокаться без презиков нельзя, воду из реки забирать нельзя, быть главной звездой в команде нельзя. Капец не завидую ему.
и самое жёсткое - нельзя целовать любовниц в губы...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рим Мухаметшин
с зарплатой Нея этот штраф не проблема
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheItalian204
Карманные деньги для Нея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reims Start 2023
1’млн$ штраф Неймар сможет оплатить. Но вот где были чиновники, когда строили? Или подождали, чтобы потом заработать нахаляво 1’млн$?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Неймар может хоть шаг сделать. чтобы не вляпаться в очередную нелепую или скандальную историю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Неймар хороший человек, как по мне. Но увы, очень многое решает окружение и семья, с которыми ему не повезло. Поэтому эти скандалы никак не заканчиваются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reims Start 2023
Ответ Misson
Неймар может хоть шаг сделать. чтобы не вляпаться в очередную нелепую или скандальную историю?
Убежал с тени Месси в тень Денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L1berty
Ответ Misson
Неймар может хоть шаг сделать. чтобы не вляпаться в очередную нелепую или скандальную историю?
С его образом жизни я бы сказал, что у него ещё мало скандальных историй.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий