Анхель Ди Мария: «Мне 35, но я хочу бегать, будто мне 20. Я травмировался, потому что не мог себя контролировать»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Ювентус серия А Италия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария рассказал о переходе в «Бенфику» в 2007 году.

Аргентинец выступал за португальский клуб с 2007 по 2010 год. Ранее сообщалось, что Ди Мария близок к возвращению в «Бенфику» свободным агентом после истечения контракта с «Ювентусом».

«Моя жизнь всегда была такой – я никогда не ходил пешком. И по сей день – мне 35, но я хочу бегать так, как будто мне 20. Тело больше не реагирует так, как раньше, но в голове со мной все в порядке.

Думаю, что травмы у меня случались из-за того, что я не мог себя контролировать. Моя голова всегда мчит вперед, а тело находится на пределе.

Я не хотел ехать в Португалию один, и я сказал своей семье, что если они не поедут со мной, то и я не поеду. Это было изменение, возможность совершить тот скачок, которого так хотят футболисты, и я совершил его вместе с семьей. Я мог бы обеспечить своим родителям лучшую жизнь, и я сказал им, что если они пойдут со мной, им больше не придется работать, и что все зависит от меня», – сказал полузащитник сборной Аргентины.

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3 комментария

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H1Tretz
ДиМа крутой чувак) Что еще сказать и везде свой класс показывал, надеюсь еще попылит
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rigobersong
Что за заголовок?:) Всему учить надо!

Ди Мария: "Я никогда не ходил пешком"

Забайтили бы 500+ комментов:))
+5
-5
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