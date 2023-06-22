Ди Мария переходит в «Бенфику», контракт – на год. Хавбек выступал за клуб 13 лет назад

Теги высшая лига Португалия Бенфика Ювентус возможные трансферы Анхель Ди Мария Николас Отаменди Футбол

Анхель Ди Мария завершает трансфер в «Бенфику».

По информации Record, вчера стороны уладили все детали перехода. 35-летний игрок подпишет контракт сроком на один сезон.

Важный вклад в переход Анхеля внес защитник «Бенфики» Николас Отаменди, убедивший партнера по сборной Аргентины.

Ди Мария ушел из «Ювентуса» в начале июня свободным агентом. Аргентинец уже выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, выиграв с клубом чемпионат Португалии.

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13 комментариев

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dr. cage
В 35 лет умудрился на повышение уйти.. Красава..
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che kaif
Не продался в СА
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psycho
на старости лет в топ-клубе поиграет хоть
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Любовник Евы Браун
Ответ che kaif
Не продался в СА
и США
+5
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Roman
Тащер. Будем объективны, лучший игрок сборной Аргентины за последние лет 10, топово тащил на кубке Америки и на ЧМ
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zzzeeerrrooo
Ответ Roman
Тащер. Будем объективны, лучший игрок сборной Аргентины за последние лет 10, топово тащил на кубке Америки и на ЧМ
ЧФ и ПФ вообще на лавке сидел , но тащил 🤣
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Kostya.68@bk.ru
Красавчик.
У него есть шанс войти в историю , стать лучшим ассистентом Лиги чемпионов (в истории).
Точно там цифры не помню , но ему 2-3 передачи надо исполнить , чтобы обогнать Роналду и Месси и выйти на первое место.
Удачи ушастику.))
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Tristan...
Вернулся к последнему сохранению
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alexandresong
Ответ Roman
Тащер. Будем объективны, лучший игрок сборной Аргентины за последние лет 10, топово тащил на кубке Америки и на ЧМ
Ну может и не лучше в индивидуальном плане, чем наш Бог, но в командной игре и в работоспособности номер 1 без вопросов. В ментальном плане был лидером и никогда не пешеходил. Заслужил хорошее завершение карьеры:)
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Achilles 21
Ответ Roman
Тащер. Будем объективны, лучший игрок сборной Аргентины за последние лет 10, топово тащил на кубке Америки и на ЧМ
юморист
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Давид Agabekyan
Ответ Roman
Тащер. Будем объективны, лучший игрок сборной Аргентины за последние лет 10, топово тащил на кубке Америки и на ЧМ
Чтобы стать тащером на ЧМ надо 2 раза выйти в плей-офф и забить 1 гол в финале. Тогда Гётце тащер Германии в 2014
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