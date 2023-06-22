Ди Мария переходит в «Бенфику», контракт – на год. Хавбек выступал за клуб 13 лет назад

Анхель Ди Мария завершает трансфер в «Бенфику».

По информации Record, вчера стороны уладили все детали перехода. 35-летний игрок подпишет контракт сроком на один сезон.

Важный вклад в переход внес защитник «Бенфики» , убедивший партнера по сборной Аргентины.

Ди Мария ушел из « » в начале июня свободным агентом. Аргентинец уже выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, выиграв с клубом чемпионат Португалии.

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