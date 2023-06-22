Ди Мария переходит в «Бенфику», контракт – на год. Хавбек выступал за клуб 13 лет назад
Анхель Ди Мария завершает трансфер в «Бенфику».
По информации Record, вчера стороны уладили все детали перехода. 35-летний игрок подпишет контракт сроком на один сезон.
Важный вклад в переход Анхеля внес защитник «Бенфики» Николас Отаменди, убедивший партнера по сборной Аргентины.
Ди Мария ушел из «Ювентуса» в начале июня свободным агентом. Аргентинец уже выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, выиграв с клубом чемпионат Португалии.
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У него есть шанс войти в историю , стать лучшим ассистентом Лиги чемпионов (в истории).
Точно там цифры не помню , но ему 2-3 передачи надо исполнить , чтобы обогнать Роналду и Месси и выйти на первое место.
Удачи ушастику.))