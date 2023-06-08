«Интер Майами» рассматривает Ди Марию. Приоритет экс-вингера «Юве» – остаться в Европе

Теги высшая лига Португалия Бенфика Ювентус МЛС серия А Италия возможные трансферы Анхель Ди Мария Интер Майами Футбол

«Интер Майами» может подписать еще одного аргентинца.

Вслед за приобретением Лионеля Месси клуб МЛС рассматривает вариант с Анхелем Ди Марией, который после ухода из «Ювентуса» находится в статусе свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло.

По данным источника, приоритет Ди Марии – остаться в Европе.

Ранее стало известно, что вернуть игрока хочет «Бенфика».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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25 комментариев

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гилберт
Вот честно, ДиМа еще очень хорош, ему нет смысла ехать в пенсионную лигу и развлекать там Месси. Уж лучше Бенфика.
+13
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+11
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rigobersong
Ответ AJ44
У Месси тренером будет Невилл. )))))))
Его уволили:)
+10
-2
+8
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Экочёрт 4000
связка будет огонь
ушастый будет нырять, Месси пенки штамповать
схема отработана
+16
-9
+7
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skytent1
даже Ди-Мария ещё хочет в топ-лигах поиграть, а Месси уже всё. лучший игрок ЧМ который был пол-года назад играет в МЛС это же смешно, почему все об этом молчат
+4
-2
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theuser
Ответ гилберт
Вот честно, ДиМа еще очень хорош, ему нет смысла ехать в пенсионную лигу и развлекать там Месси. Уж лучше Бенфика.
Дело в бабле. Ювентус предлагал ему остаться с понижением зарплаты, Он не захотел. Поэтому если Америка предложит ему хорошие деньги, поедет туда без вопросов...
+2
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Ихарь Окенфэйлов
Я думаю под Месси они ещё смогут услиться. Хотя бы и пенсионерами. Сейчас много свободных агентов, бывших партнёров по Барсе. Бускетс, Альба, Педро, Иньеста. Играть в МЛС они смогут ещё долго, и если взять хотя бы пару человек, будет очень интересно. И красиво.
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Badinoko
По инсайдам туда перейдут Альба, Бускестс, Суарес, ДиМа, может они ещё подпишут Неймара и ещё соседей Месси, чтоб им комфортно жилось на своей улице? ))) Я конечно рад за Лео, но кажется клуб уже перебарщивает.
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Ashan Sorokin
Спартак» ищет вингера на случай судебных проблем у Промеса
+2
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AJ44
Ответ rigobersong
Его уволили:)
А точно, забыл
+1
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superpab
Жаль конечно, что с Юве не договорились
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ariuntrius
Ответ Badinoko
По инсайдам туда перейдут Альба, Бускестс, Суарес, ДиМа, может они ещё подпишут Неймара и ещё соседей Месси, чтоб им комфортно жилось на своей улице? ))) Я конечно рад за Лео, но кажется клуб уже перебарщивает.
Там 3 игрока выше потолка могут быть, а потолок там низкий.
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rouzha
Ответ Badinoko
По инсайдам туда перейдут Альба, Бускестс, Суарес, ДиМа, может они ещё подпишут Неймара и ещё соседей Месси, чтоб им комфортно жилось на своей улице? ))) Я конечно рад за Лео, но кажется клуб уже перебарщивает.
да они отобьют их привлечение за счёт медийного хайпа за пару месяцев
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AnMe
Ответ skytent1
даже Ди-Мария ещё хочет в топ-лигах поиграть, а Месси уже всё. лучший игрок ЧМ который был пол-года назад играет в МЛС это же смешно, почему все об этом молчат
Все просто. ДиМка ездит по клубам и от него не ждут чудес. От Месси требуют сразу же результат, нет права на ошибку, адаптацию и так далее. От Криша даже такое не требуют, хоть и хейтят его не меньше Лео.
Лео бы также остался, но хотел только в Барсу. От Псж как минимум контракт лежал еще с зимнего ТО. Но мотивации у парня выкладываться за чужой клуб нет, а за псж играть тем более. То, что он Не выкладываясь играет, явно не понравится никому из причастных к клубу, в который он может перейти. Да и толк от Лео был бы куда больше, ДиМка великий игрок тоже, но хрустальный. Уж лучше Месси запомнят на пике, чем вот так. Хотя я уверен, что Сериа А была бы шикарной для него
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theuser
Ответ гилберт
В штатах мало платят.
В юве он около 6 млн имел и по слухам ему в новом 4 предложили.
Не думается, что в млс ему меньше 4млн будут платить...
Тем более зовут его в клуб Бекхэма, который славится разными схемами, правда не доказанными :)
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jzx
Ответ гилберт
Вот честно, ДиМа еще очень хорош, ему нет смысла ехать в пенсионную лигу и развлекать там Месси. Уж лучше Бенфика.
Так и Месси еще хорош, жаль что уезжает
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гилберт
Ответ theuser
Дело в бабле. Ювентус предлагал ему остаться с понижением зарплаты, Он не захотел. Поэтому если Америка предложит ему хорошие деньги, поедет туда без вопросов...
В штатах мало платят.
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Угараю_с_вас
Ответ rigobersong
Его уволили:)
Какая неожиданность 🤣🤣🤣
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Кирилл Павлюченко
Джордж Клуни вылетел в Майами, где он будет продюсировать фильм "11 друзей Месси."
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Bishkek Reds
Опять " неприкасаемый инопланетянин" хочет, чтобы Ди Мария на него пахал.

1. Ди Мария прессингует.

2. Ди Мария раздает голевые пасы

3. Ди Мария забегает и освобождает пространство

4. Ди Мария забивает важные голы в плей-офф.

А все награды и всю похвалу под названием "тащит команду" получает Лионель Месси.
Знакомая ситуация.

Ди Мария это понимает, и, нужно ему отказаться - нужно теперь играть ради своей статы
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Милан37
Это что бы Месси не скучно было ☝️ ...
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Новый тренер ФК Спартак
У них наверно условие, что они должны собрать всех друзей месси
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