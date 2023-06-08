«Интер Майами» рассматривает Ди Марию. Приоритет экс-вингера «Юве» – остаться в Европе

«Интер Майами» может подписать еще одного аргентинца.

Вслед за приобретением Лионеля Месси клуб рассматривает вариант с Анхелем Ди Марией, который после ухода из « » находится в статусе свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло.

По данным источника, приоритет Ди Марии – остаться в Европе.

Ранее стало известно, что вернуть игрока хочет « ».

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