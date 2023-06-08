«Интер Майами» рассматривает Ди Марию. Приоритет экс-вингера «Юве» – остаться в Европе
«Интер Майами» может подписать еще одного аргентинца.
Вслед за приобретением Лионеля Месси клуб МЛС рассматривает вариант с Анхелем Ди Марией, который после ухода из «Ювентуса» находится в статусе свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло.
По данным источника, приоритет Ди Марии – остаться в Европе.
Ранее стало известно, что вернуть игрока хочет «Бенфика».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
ушастый будет нырять, Месси пенки штамповать
схема отработана
Лео бы также остался, но хотел только в Барсу. От Псж как минимум контракт лежал еще с зимнего ТО. Но мотивации у парня выкладываться за чужой клуб нет, а за псж играть тем более. То, что он Не выкладываясь играет, явно не понравится никому из причастных к клубу, в который он может перейти. Да и толк от Лео был бы куда больше, ДиМка великий игрок тоже, но хрустальный. Уж лучше Месси запомнят на пике, чем вот так. Хотя я уверен, что Сериа А была бы шикарной для него
Не думается, что в млс ему меньше 4млн будут платить...
Тем более зовут его в клуб Бекхэма, который славится разными схемами, правда не доказанными :)
1. Ди Мария прессингует.
2. Ди Мария раздает голевые пасы
3. Ди Мария забегает и освобождает пространство
4. Ди Мария забивает важные голы в плей-офф.
А все награды и всю похвалу под названием "тащит команду" получает Лионель Месси.
Знакомая ситуация.
Ди Мария это понимает, и, нужно ему отказаться - нужно теперь играть ради своей статы