Ди Мария покидает «Ювентус»: «Ухожу с горьким привкусом неудачи». Вингера хочет «Бенфика»
Анхель Ди Мария может вернуться в «Бенфику» после ухода из «Ювентуса».
Вингер покидает туринскую команду в качестве свободного агента.
«Я подошел к концу трудного этапа. Я ухожу со спокойной душой, отдав все силы, чтобы помочь клубу и дальше выигрывать трофеи – но это оказалось невозможным.
Ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от того, что в этой раздевалке у меня появилось много друзей», – написал аргентинец.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, о том, чтобы снова подписать Ди Марию, мечтает «Бенфика», за которую он выступал c 2007 по 2010 год.
Со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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