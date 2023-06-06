Ди Мария покидает «Ювентус»: «Ухожу с горьким привкусом неудачи». Вингера хочет «Бенфика»

Анхель Ди Мария может вернуться в «Бенфику» после ухода из «Ювентуса».

Вингер покидает туринскую команду в качестве свободного агента.

«Я подошел к концу трудного этапа. Я ухожу со спокойной душой, отдав все силы, чтобы помочь клубу и дальше выигрывать трофеи – но это оказалось невозможным.

Ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от того, что в этой раздевалке у меня появилось много друзей», – написал аргентинец.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, о том, чтобы снова подписать Ди Марию, мечтает « », за которую он выступал c 2007 по 2010 год.

Со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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