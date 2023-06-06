Ди Мария покидает «Ювентус»: «Ухожу с горьким привкусом неудачи». Вингера хочет «Бенфика»

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Анхель Ди Мария может вернуться в «Бенфику» после ухода из «Ювентуса».

Вингер покидает туринскую команду в качестве свободного агента.

«Я подошел к концу трудного этапа. Я ухожу со спокойной душой, отдав все силы, чтобы помочь клубу и дальше выигрывать трофеи – но это оказалось невозможным.

Ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от того, что в этой раздевалке у меня появилось много друзей», – написал аргентинец.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, о том, чтобы снова подписать Ди Марию, мечтает «Бенфика», за которую он выступал c 2007 по 2010 год.

Со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Zidane 21
прощай Анхель, спасибо тебе за всё! единственный кто игнорил установки Аллегри и принципиально пасовал в сторону чужих ворот, а не своих.
+105
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Спартак Уокер
Надеюсь Ди Мария найдёт себе хорошую команду
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Кокич
Красивый гол положил в Нанте, эстетский.
+17
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ljolik888
Анхель топ игрок . Многие не дооценивают его , но это зверь на поле . Конечно это было в прошлом , но и сейчас он даст фору молодым !
+7
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+6
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Газонокосильщик Хави
Ответ ljolik888
Анхель топ игрок . Многие не дооценивают его , но это зверь на поле . Конечно это было в прошлом , но и сейчас он даст фору молодым !
ты в коме лежал? многие не дооценивают? да его все считаю классным футболистом
+7
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Экспертное мнение
В Наполи с его футболом смотрелся бы идеально
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blaugrano
Ди Мария - выдающийся игрок с чемпионским менталитетом. 35 лет, а на фоне жирных контрактов из СА даже не думает футбол высочайшего уровня ради почётной и заслуженной пенсии.
Ещё пошумит с Аргентиной на следующей Копе-24, а может и на ЧМ-26 тоже.
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Дмитрий_Олегович
В любом случае, в будущем удачи Анхелю, успехов в новом клубе и "спасибо!" за то, что бился за команду
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Никита Кожемяка
ДиМа молодчинка, очень много черновой работы всегда выполняет и без лишнего шума готов играть вторую скрипку!
+1
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Balt
Ювентус по-моему у всех сейчас кроме привкуса горечи ничего не оставляет.
+1
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Газонокосильщик Хави
Ответ Zidane 21
прощай Анхель, спасибо тебе за всё! единственный кто игнорил установки Аллегри и принципиально пасовал в сторону чужих ворот, а не своих.
точнее и не скажешь
+2
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martini90
Ответ Экспертное мнение
В Наполи с его футболом смотрелся бы идеально
При всем громадном уважении к Анхелю и его таланту Де Лаурентис берет игроков не доигрывать, а с возможностью сделать профит.
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градус ненависти
Ответ ljolik888
Анхель топ игрок . Многие не дооценивают его , но это зверь на поле . Конечно это было в прошлом , но и сейчас он даст фору молодым !
Вы лично знаете этих людей, недооценивающих одного из лучших футболистов мира?
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stpn1503
Удачи Анхелю! Многие его недооценивают, но на самом деле он топовый игрок. На поле просто разрывает! Уникальный футболист.
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notfromrashka
Бенфика прям «МЕЧТАЕТ» ? Автор, ты серьезно ?
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Нагрузки Сборной
Ждем в Бенфике! Класс еще при Анхеле
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Николай Коровин
Этот вкус ничем не перебить...
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Заяцволк
А, так он свободный агент теперь ? Наш Ювентус таких любит, может забрать его к себе
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Футбол, хоккей итд
💪👍
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Злобный Конь
Когда пришёл в "Бенфику"– Марадона предсказывал ему Золотой мяч...
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HI MARS
Анхель любит деньги.Так что скорее всего уедет в Саудовскую Аравию
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