«Баварии» интересны Рамуш из «Бенфики» и Хейлунд из «Аталанты», а также лучший бомбардир «Вердера» Фюллькруг. Интерес к Влаховичу остыл
«Бавария» интересуется Гонсалу Рамушем и Расмусом Хейлундом.
Ранее сообщалось, что подписание Виктора Осимхена, Харри Кейна и Рандаля Коло-Муани, которыми ранее интересовалась «Бавария», маловероятно из-за высокой трансферной стоимости.
По данным Sport1, в «Баварии» обсуждают возможность сделать ставку на Матиса Теля в следующем сезоне. Боссы «Баварии» считают этот вариант более предпочтительным, чем покупка форварда за большую сумму. Однако мюнхенцы по-прежнему следят за ситуацией на трансферном рынке.
Сообщается, что «Бавария» рассматривает кандидатуры лучшего снайпера «Бенфики» Гонсалу Рамуша, Расмуса Хейлунда («Аталанта»), а также лучшего бомбардира «Вердера» Никласа Фюллькруга. При этом агент Рамуша Жорже Мендеш поддерживает регулярные контакты с «Баварией». Также мюнхенцы по-прежнему следят за ситуацией Душана Влаховича, несмотря на то, что интерес к нему остыл.
Отмечается, что «Бавария» может подписать дорогостоящего игрока ближе к концу трансферного окна, если цена на него будет снижена.
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