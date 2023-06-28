Мостовой о пародии Слуцкого на Дзюбу: «Не буду смотреть, это посторонний в футболе человек, когда-то был случайным тренером»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой отказывается смотреть пародию Леонида Слуцкого на Артема Дзюбу.

– Я не буду смотреть видео с участием Слуцкого, это посторонний в футболе человек, когда-то был случайным тренером. Не-не, не надо мне присылать видео со Слуцким, точно не буду смотреть. Если бы вы мне показали действительно каких-то известных людей, которые в жизни что-то сделали...

– Он на этом видео копирует известные движения Дзюбы...

– Ну… Ну, блин, елки-палки. Мне трудно смотреть таких людей, как Слуцкий. Сами понимаете.

– Думаете, он завершит футбольную карьеру?

– Да мне все равно – как раньше было все равно, так и сейчас. Все равно! Сейчас в футболе одни аналитики, операторы, еще кто-то, – сказал бывший хавбек «Спартака».

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13 комментариев

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sabur
Он прям повернут на разделении людей на игравших и не игравших.
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10ztv
на что тогда мостовой пародия?
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Glukinho
- Александр, сколько времени?
- Ты не футбольный человек, я 25 лет в футболе...
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За Валенсию с 1999
Ответ Сергей Васильев
Слуцкий не такой уж и случайный в футболе человек. В период когда Гинер и Шустиков выигрывали для ЦСКА чемпионства, он вполне уверенно держался на прессухах. Впрочем, в остальных командах его вклад в результат был меньше.
Про Шустикова - гон. Чисто Гинер выигрывал со своими ручными судейками
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HI MARS
Какой же Мостовой противный
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Альтависта
Мостовой хоть и несёт чушь постоянно, но тяжело представить, чтобы он опустился до уровня Лёни в плане шуток.
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oka79410
да и вообще, он некрасивый
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marshalericsson1357
Ответ sabur
Он прям повернут на разделении людей на игравших и не игравших.
Просто повернут
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Очки Дани Алвеса
В этой новости ущербен каждый упомянутый персонаж. От Суряева, который разместил новость (а может и сам звонил спрашивал) транзитом через Мостового, который в очередной раз решил попиариться на имени ЛВС, до самого Слуцкого, который откровенно допёк уже везде быть, смешное он там что-то делает или серьезное.
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Харламов Никита
думаю Леонид Викторович так же относится к Мостовову ;)
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wjvxpb5q6f
Зато Лёня на Хонде въехал 1/4 ЛЧ, пока гегемон тратился на Халков, Витселей и прочих Ловренов)
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Владимир Туаев
Бл.. уже тошнит от этого нытика!
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