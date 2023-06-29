Галактионов об участии Дзюбы в юмористических шоу: «Проговорили, чтобы это все было цензурно»
Михаил Галактионов призвал Артема Дзюбу не выражаться нецензурно во время юмористических шоу.
— Дзюба часто снимается в юмористических шоу. Как к этому относитесь?
— Мы проговаривали с ним эти моменты. По личной жизни человек сам принимает решение. Клуб открыт к этому.
Но кое-какие нюансы мы проговорили, чтобы это все было цензурно. Но это не мешает ни ему, ни нам. Мы относимся с пониманием, – сказал главный тренер «Локомотива».
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