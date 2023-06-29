«ПСЖ» объявит о назначении Энрике на следующей неделе, скорее всего. Гальтье по-прежнему не уволен официально
«ПСЖ» не объявит о назначении Луиса Энрике раньше 1 июля.
Сообщалось, что Энрике подпишет с «ПСЖ» двухлетнее соглашение с возможностью продления на год. Однако в данный момент парижский клуб по-прежнему не объявил об уходе Кристофа Гальтье. Кроме того, по информации L’Equipe, вопрос с тренерским штабом Энрике в парижском клубе на данный момент не решен.
Наиболее вероятно, что Луис Энрике официально станет главным тренером «ПСЖ» на следующей неделе.
Ранее стало известно, что после увольнения Кристоф Гальтье получит компенсацию в размере 6 миллионов евро.
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