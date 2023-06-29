«ПСЖ» объявит о назначении Энрике на следующей неделе, скорее всего. Гальтье по-прежнему не уволен официально

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» не объявит о назначении Луиса Энрике раньше 1 июля.

Сообщалось, что Энрике подпишет с «ПСЖ» двухлетнее соглашение с возможностью продления на год. Однако в данный момент парижский клуб по-прежнему не объявил об уходе Кристофа Гальтье. Кроме того, по информации L’Equipe, вопрос с тренерским штабом Энрике в парижском клубе на данный момент не решен.

Наиболее вероятно, что Луис Энрике официально станет главным тренером «ПСЖ» на следующей неделе.

Ранее стало известно, что после увольнения Кристоф Гальтье получит компенсацию в размере 6 миллионов евро.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
а через год снова зидана зазывать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
что им мешает подписать Моура? Без него мыльная опера в ЛЧ будет, как всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Гальтье огорчен не сильно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Константинович
По заветам Баварии не увольняют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий