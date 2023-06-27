Неймар не стремится уйти из «ПСЖ» любой ценой. Переход в Саудовскую Аравию не интересует форварда

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Луис Энрике Футбол

Неймар не планирует уйти из «ПСЖ» любой ценой.

Ранее сообщалось, что атмосфера недоверия в клуба, проявлявшаяся, в частности, в протестах фанатов, заставила бразильца задуматься об уходе из парижского клуба. 

Тем не менее, в вопросе о будущем игрока нет определенности. На него может повлиять ситуация с Килианом Мбаппе – если французский форвард покинет «ПСЖ» вслед за Лионелем Месси, то парижане постараются сохранить Неймара. Он даже может усилить свое влияние в клубе. 

Также на решение игрока может повлиять назначение Луиса Энрике. У игрока были очень хорошие отношения с тренером в «Барселоне» и бразилец положительно воспринял приход специалиста, но источник, близкий к клубу, уточняет, что «этого будет недостаточно, чтобы гарантировать Неймару место под солнцем».

Во всяком случае, Неймар не стремится уйти из «ПСЖ» любой ценой – например, его не интересует вариант с Саудовской Аравией. Футболисту по-прежнему комфортно в Париже, он и его девушка стремятся к стабильности в повседневной жизни. 

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь

«ПСЖ» надеется, что продажи в Саудовскую Аравию сделают трансфер Неймара более осуществимым для «Челси»

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18 комментариев

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atomio
А зачем ему уходить? Наконец-то уходят все тени что его загораживали! 🥳
+10
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+8
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Имя Фамилия
Ответ Барсик Юрана
Давай в Интер майями
Зачем топ-игроку ехать в этот колхоз?
+14
-7
+7
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Игорь Климов
Ответ Имя Фамилия
Зачем топ-игроку ехать в этот колхоз?
Колхоз - это Саудовская Аравия.
+6
-2
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Пирс Морган
Оттуда дальше лететь в Бразилию на карнавалы
+4
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Футбол, хоккей итд
Может с Энрике, у Неймара откроется 10-е дыхание, и он проведёт неплохой/хороший/отличный сезон?!🤙
+2
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songbilong
Ответ Имя Фамилия
Выздоравливай.
омг, кроме финтов что он может? постоянно лечился после перехода в ПСЖ, играет в самбу, думает о карнавалах, если бы был сосредоточен на футболе как Месси и Роналду, он бы стал наравне с ними, а был близок он потенциально, я сомневаюсь, что хрустальный может достичь того, что и Бензема, вопросы?
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headmaster
А зачем ему в СА? Он и так уже на денежной пенсии сколько лет провел
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Виталий Клепцов
Значит, перейдёт.
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Константин Эсперов
Там пить и гулять не дадут
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Nate
Неймар не хочет в СА, потому что там арабы не дадут ему свободно гулять на карнавалы, днюхи и так далее ))
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Иван Косяков
Нас и тут неплохо кормят
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songbilong
Ему 31 уже, если постарается, может стать легендой, хотя бы ПСЖ, стать настоящим топом он не может
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Doug DeMuro99
у Нея вполне возможно сейчас не останется причин чтобы кого то обвинять что он в чьей то тени😁
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ЧакЧак
5 лет убил своей карьеры
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Выздоравливай.
Полыхает от того, что Неймар игрок одного сезона, который для него затащил Месси?)
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