Неймар не стремится уйти из «ПСЖ» любой ценой. Переход в Саудовскую Аравию не интересует форварда
Неймар не планирует уйти из «ПСЖ» любой ценой.
Ранее сообщалось, что атмосфера недоверия в клуба, проявлявшаяся, в частности, в протестах фанатов, заставила бразильца задуматься об уходе из парижского клуба.
Тем не менее, в вопросе о будущем игрока нет определенности. На него может повлиять ситуация с Килианом Мбаппе – если французский форвард покинет «ПСЖ» вслед за Лионелем Месси, то парижане постараются сохранить Неймара. Он даже может усилить свое влияние в клубе.
Также на решение игрока может повлиять назначение Луиса Энрике. У игрока были очень хорошие отношения с тренером в «Барселоне» и бразилец положительно воспринял приход специалиста, но источник, близкий к клубу, уточняет, что «этого будет недостаточно, чтобы гарантировать Неймару место под солнцем».
Во всяком случае, Неймар не стремится уйти из «ПСЖ» любой ценой – например, его не интересует вариант с Саудовской Аравией. Футболисту по-прежнему комфортно в Париже, он и его девушка стремятся к стабильности в повседневной жизни.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.
«ПСЖ» надеется, что продажи в Саудовскую Аравию сделают трансфер Неймара более осуществимым для «Челси»
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