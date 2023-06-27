Неймар не стремится уйти из «ПСЖ» любой ценой. Переход в Саудовскую Аравию не интересует форварда

Неймар не планирует уйти из «ПСЖ» любой ценой.

Ранее сообщалось, что атмосфера недоверия в клуба, проявлявшаяся, в частности, в протестах фанатов, заставила бразильца задуматься об уходе из парижского клуба.

Тем не менее, в вопросе о будущем игрока нет определенности. На него может повлиять ситуация с Килианом Мбаппе – если французский форвард покинет «ПСЖ» вслед за Лионелем Месси, то парижане постараются сохранить Неймара. Он даже может усилить свое влияние в клубе.

Также на решение игрока может повлиять назначение . У игрока были очень хорошие отношения с тренером в «Барселоне» и бразилец положительно воспринял приход специалиста, но источник, близкий к клубу, уточняет, что «этого будет недостаточно, чтобы гарантировать Неймару место под солнцем».

Во всяком случае, Неймар не стремится уйти из «ПСЖ» любой ценой – например, его не интересует вариант с Саудовской Аравией. Футболисту по-прежнему комфортно в Париже, он и его девушка стремятся к стабильности в повседневной жизни.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.

«ПСЖ» надеется, что продажи в Саудовскую Аравию сделают трансфер Неймара более осуществимым для «Челси»