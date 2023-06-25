«ПСЖ» может уволить Гальтье и назначить Энрике 28 июня. Луис уже плотно работает с руководством

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Смена тренера в «ПСЖ» может состояться в ближайшую среду.

По информации Le Parisien, увольнение Кристофа Гальтье может состояться 28 июня, после чего должно быть объявлено о назначении Луиса Энрике. 56-летний француз получит 6 млн евро в качестве компенсации.

Отмечается, что будущий тренер парижан уже приступил к работе и находится в постоянном контакте с руководством, в частности с президентом Нассером Аль-Хелайфи и советником по спортивным вопросам Луишем Кампушем.

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2 комментария

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alexus-1990
скоро подготовка к сезону, трансферное окно на носу, а тренера ещё нет
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