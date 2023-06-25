Серхио Рамос лайкнул пост, где написали, что для него «было невозможным работать с Энрике».

Испанец лайкнул в интстаграме пост медиа ParisNoLimit о «ПСЖ».

«Рамос согласился сократить свою зарплату на 50%, но работать с Луисом Энрике [для него] было невозможным. Поэтому Серхио отступил», – говорилось в тексте публикации.

Напомним, ранее отношения между Рамосом и Энрике испортились, особенно во время чемпионата мира-2022, на который защитник не был вызван тренером.