Рамос лайкнул пост, где написали, что для него «было невозможным работать с Энрике»

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Серхио Рамос лайкнул пост, где написали, что для него «было невозможным работать с Энрике».

Испанец лайкнул в интстаграме пост медиа ParisNoLimit о «ПСЖ».

«Рамос согласился сократить свою зарплату на 50%, но работать с Луисом Энрике [для него] было невозможным. Поэтому Серхио отступил», – говорилось в тексте публикации.

Напомним, ранее отношения между Рамосом и Энрике испортились, особенно во время чемпионата мира-2022, на который защитник не был вызван тренером.

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